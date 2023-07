Kreiszeitungs-Redakteur stellt sich der Crossfit-Challenge in Bassum

Von: Fabian Pieper

Kreiszeitungs-Redakteur Fabian Pieper (r.) übernimmt beim Bollerwagen-Ziehen Verantwortung. © Dominik Albrecht

Etwa 100 Schüler der OBS Bassum haben sich der Crossfit-Challenge auf dem Utkiek gestellt – darunter auch Kreiszeitungs-Redakteur Fabian Pieper.

Bassum – Auf Kommando ziehen acht Jugendliche an zwei langen, gelben Seilen. Mit Muskelkraft setzen sie auf diese Weise einen Bollerwagen in Bewegung und holen ihn zu sich, den steilen Bassumer Utkiek hoch. Auch dabei bin ich, Kreiszeitungs-Redakteur Fabian Pieper. Ich habe mich am Dienstagmorgen gemeinsam mit 100 Schülern der Crossfit-Challenge auf dem Utkiek gestellt.

Crossfit-Challenge auf dem Utkiek: Kreiszeitungs-Redakteur stellt sich der Herausforderung

Gut, ich gebe zu, beim Bollerwagen-Ziehen hatte ich als Schwerster der Gruppe den Part des zu ziehenden Gewichts. Bei den anderen der insgesamt acht Stationen bin ich hingegen deutlich aktiver. Schließlich möchte ich gegen die teilnehmenden 13- bis 15-jährigen Schüler der siebten und achten Klassenstufen der OBS Bassum nicht noch älter aussehen, als ich bin.

Und schon beim Aufwärmen mit Steffi und Jack, zwei Trainer vom Bassumer Fitnessstudio Gym 80, gebe ich Gas. Arme kreisen lassen, Trippelschritte, Hampelmänner – man will sich ja schließlich später nicht verletzen. Allerdings merke ich auch: Einige der Jugendlichen in zumindest dieser etwa 25-köpfigen Gruppe wirken, positiv formuliert, nicht sonderlich motiviert.

Dabei ist die Crossfit-Challenge von der AWG und dem Jugendhaus Fönix vor zwei Jahren ins Leben gerufen worden, um den Jugendlichen nach Corona einen Anreiz zur Bewegung an der frischen Luft zu geben, erklärt Jugendhaus-Leiter Marcus Libbertz. Wichtig dabei: der Gruppenaspekt. „Eine Teambuildingmaßnahme“, so Libbertz, der darauf hinweist, dass einige der Stationen nur gemeinsam bewältigt werden können.

Jugendpfleger sieht Notwendigkeit für Bewegungsangebote für Jugendliche

Zudem sieht der Jugendpfleger eine gewisse Notwendigkeit dafür, die Jugendlichen sportlich ein wenig anzutreiben. Angesprochen auf den allgemeinen Fitness-Zustand vieler Jugendlicher lacht er und sagt: „Ich weiß nicht, ob man das so in der Zeitung sagen sollte.“ AWG-Pressesprecher Dominik Albrecht nickt. Im Vergleich zur ersten Auflage sei der Parcours daher ein wenig entschärft worden. „Es ist schon anstrengend“, sagt er, „aber wir knechten niemanden.“

Crossfit kann anstrengend sein. © Fabian Pieper

Zurück zu mir. Mein Ehrgeiz als aktiver Freizeitsportler treibt mich im höchstmöglichen Tempo durch die einzelnen Stationen. Ich springe durch versetzt auf dem Boden liegende Autoreifen und schleppe schwere Säcke einen steilen Pfad hinauf, der Spitze des Utkieks immer näher kommend. Ich ärgere mich über jedes Kilo Körpergewicht zu viel, als ich mich unter den Augen der Schwerathleten des TSV Bassum an einem Gerüst entlanghangeln oder mich an elastischen Bändern hochdrücken und -ziehen muss.

Crossfit: Darum geht es bei der Challenge auf dem Utkiek in Bassum

Crossfit, so erklärt es Marcus Libbertz, ist ein Fitnessprogramm, das vor allem mit dem eigenen Körpergewicht des Ausführenden und auch mit alltäglichen Gegenständen arbeitet. Zwei schwere Seile zum Beispiel, Battle Ropes genannt. Die stellen auch für mich eine Hürde dar: Abwechselnd müssen sie solange in Wellenbewegungen geschwungen werden, bis die Kraft nachlässt – und irgendwann tut sie das auch bei einem halbwegs trainierten Redakteur. Immerhin: Mittlerweile habe ich mich einer deutlich motivierteren Gruppe Jugendlicher angeschlossen. Da ist die Challenge allerdings auch schon so gut wie beendet, wir erreichen das Utkiek-Plateau.

Zwei Seile bringen die Jugendlichen ins Schwitzen. © Fabian Pieper

Dort gibt es für jeden Teilnehmer etwas zu trinken, ein wenig Obst und eine Urkunde – auch für mich. Die habe ich mir verdient, denke ich mir. Mit dem festen Vorhaben, sie später in der Redaktion stolz den beeindruckten Kollegen zu präsentieren, verstaue ich sie in meinem Turnbeutel. Und mit einem Blick auf eine Teilnehmergruppe, die mit dem Fahrrad an mir vorbei und zurück zur OBS fährt, freue ich mich auf dem Weg zum Auto, heute keinen Sport mehr treiben zu müssen.