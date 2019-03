Unterschriften-Aktion gegen Pflegenotstand: „Krankenhaus ist keine Fabrik“

Bassum – Wie eine symbolische Fackel soll er von Krankenhaus zu Krankenhaus weitergegeben werden – und ein klares Zeichen gegen den Pflegenotstand setzen: Der so genannte olympische Brief erreicht am Freitag, 22. März, die Fachklinik in Bassum.

Alle Beschäftigten in Krankenhäusern haben dort die Möglichkeit, ihre Unterschrift unter den olympischen Brief zu setzen. „Es ist die erste gemeinsame Aktion der mehr als 20 Bündnisse, die überall in Deutschland gegen den Pflegenotstand aktiv sind“, beschreibt eine Mitstreiterin im Bündnis den Hintergrund.

Die Forderung darin: eine Pflege, die sich am Bedarf der Menschen orientiert. Eine Pflegekraft erklärt dazu: „Ein Krankenhaus ist keine Fabrik – das muss endlich in die Köpfe der Verantwortlichen. Der Mensch gehört in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung, nicht der Profit.“

Auch Patienten und Angehörige können unterschreiben

Der olympische Brief ist seit Anfang Januar unterwegs durch die Krankenhäuser – und mittlerweile fast 200 Meter lang. „Er ist auf ein fahrbares Gerät montiert, das die Bündnisse scherzhaft OLM nennen: Olympic Letter Machine“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Aktion.

Nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Patienten und Angehörige können den Brief unterschreiben, der Gesundheitsminister Jens Spahn am 5. Juni in Leipzig übergeben werden soll. „Der olympische Brief fordert eine Personalabmessung am wirklichen Bedarf für alle Berufsgruppen im Krankenhaus, die Finanzierung aller Investitionskosten und die Abschaffung der Fallpauschalen im Abrechnungssystem“, heißt es zu den konkreten Punkten.

Pflegekräfte und Beschäftigte völlig überlastet

Eine Sprecherin des Bündnisses ist überzeugt: „Der Brief war bisher ein großer Erfolg und das wird in Bassum nicht anders sein. Pflegekräfte und andere Beschäftigte sind auch hier im Landkreis völlig überlastet und die Patienten sind gefährdet.“ Das werde nicht länger hingenommen: „Die Fachklinik Bassum möchte sich mit den Pflegekräften der Krankenhäuser solidarisieren.“

Die Aktivisten des Bündnisses sind fest davon überzeugt, dass die vom Gesundheitsminister eingeführten Personaluntergrenzen keine Entlastung bringen: „Spahns Mindestpflege reicht nicht. Die Menschen haben ein Recht auf gute Pflege – und gute Pflege orientiert sich am Bedarf der Menschen. Wir wollen nicht an der Untergrenze versorgen. Wir brauchen eine echte Personalbemessung.“

sdl