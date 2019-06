Wo Kräne der Gorch Fock lagern

So sehen die Einzelteile bei ihrer Anlieferung in Bassum aus. Fotos: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Wer demnächst mit einem Schiff reist, kann ja mal nach dem Kran an Bord Ausschau halten, der beispielsweise die Rettungsboote zu Wasser lässt. Findet er darauf die Aufschrift „Global Davit“, kann er ihn als kleinen Gruß aus Bassum verstehen. Denn dort kommen die Kräne her.

Die Firma am Graf-Zeppelin-Ring beschäftigt 25 Leute in ihrer Werkstatt und ihrem Büro. Am Dienstag öffnete sie ihre Türen für die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen. Das Fachgremium hat schon mehrere Betriebe in Bassum besucht, um sie näher kennenzulernen.

Wie Teile eines riesigen Gerippes liegen die weißen Kräne in der Werkhalle. Es riecht nach Lack. Die Farbe bekommen die Kräne erst hier. Wenn die Einzelteile eintreffen, sind sie noch rostbraun. „Wir machen hier keine Fertigung“, erläutert Geschäftsführer Lars Bergmann. „Die Stahlkomponenten werden aus Bulgarien geliefert.“ „Warum Bulgarien?“, will Maria Babic von den Linken wissen. „Das ist eine Preisfrage“, erwidert Bergmann. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, arbeitet Global Davit schon seit 2003 mit einer bulgarischen Firma zusammen und hat diese 2012 übernommen.

Neben Krananlagen für verschiedenste Schiffstypen, wie Containerschiffe, Frachter und Passagierschiffe, entwickelt Global Davit auch Anlagen für die Offshore-Industrie. So findet man die Produkte der Firma auch auf Öl- und Gas-Plattformen und in diversen Windparks. „Wir warten auch Kräne“, erläutert Bergmann. 80 Service-Stationen weltweit werden von der Bassumer Firma betreut, denn die Rettungsanlagen müssen einmal pro Jahr gecheckt werden. Die Stationen haben ihren Sitz unter anderem in USA, Kanada, Japan, Australien, Malaysia – kurzum „überall dort, wo Meer ist“, sagt Bergmann.

Und damit die Leute auf den Stationen auch wissen, was zu tun ist, kommen viele nach Bassum, um geschult zu werden. Dafür gibt es einen extra Bereich, an dem sich die Schüler mit Technik und Material vertraut machen können. So hat Global Davit regelmäßig internationale Gäste im Betrieb. Die mehrsprachigen Schilder in der Halle weisen darauf hin.

Aber wäre es für die Firma, die seit 1999 in Bassum ansässig ist, nicht auch besser, das Meer vor der Tür zu haben? „Das ist nicht nötig“, meint General Manager Volker Malowitz. „Die Anlagen werden alle per LKW oder in Standard-Seefracht-Containern verschickt. Da spielt es keine Rolle, ob unsere Anlagen in Hamburg oder Bassum geladen werden.“ Den Seegang, der zum Test einiger Systeme notwendig ist, kann die Firma mit eigenen Anlagen simulieren.

Von der Bestellung bis zur Lieferung eines kleinen Krans (etwa eine Tonne) vergehen vier bis acht Wochen. Bei den größeren kann es schon ein halbes Jahr dauern. Wichtig sei, schnell reagieren zu können. „Wir haben schon Kräne per Luftfracht in die USA geschickt, denn ein Schiff ohne funktionierenden Rettungsboot-Kran darf den Hafen nicht verlassen. Das bedeutet hohe Kosten für den Reeder“, so Bergmann.

Es gibt aber auch Kräne, die Dauergast bei Global Davit werden, so wie ein großer, der in der Werkhalle lagert. „Wir haben ihn vor vier Jahren für einen Neubau in China gefertigt. Leider wurde er dort wegen Insolvenz der Werft nicht mehr angenommen“, sagt Bergmann. Die Nachfrage nach Containerschiffen sei gesunken, da der Markt erst mal gesättigt sei.

Wer ebenfalls länger zu Gast bleiben könnte, sind die Kräne der Gorch Fock, die seit zwei Jahren in Bassum lagern und eigentlich längst auf das Schiff sollten. Die Rettungsboote der Gorch Fock waren schwerer und größer geworden und da brauchte man auch neue Aussetzanlagen. „Wir drücken die Daumen, dass sie sich nicht zum China-Kran gesellen“, sagt SPD-Fraktionschef Christoph Lanzendörfer.

Doch nicht nur in den Hallen, auch draußen auf dem Gelände wird gearbeitet. So testet Global Davit dort unter anderem Teleskop-Anlagen für Kreuzfahrtschiffe. „Wenn wir Geräte für spezielle Boote fertigen, kommt es auch schon mal vor, dass wir ein Boot herholen, um es anzupassen. Doch das ist nicht mehr so häufig der Fall, da es jetzt sehr genaue 3-D-Konstruktionszeichnungen gibt.“

Bei diesen Aufgabenbereichen wäre Global Davit ein spannender Partner für die geplante Aus- und Fortbildungswerkstatt, finden die Ausschussmitglieder. „Bilden Sie auch aus?“, will Lanzendörfer wissen. „Im Büro ja“, so Bergmann. „In der Werkstatt nicht, weil wir dort nicht alles abbilden können, was zu einem kompletten Ausbildungsprofil gehört.“

Die Besucher zeigen sich beeindruckt: „Man hat das Gefühl, wir sind ein Ort von Welt“, meint Maria Babic.