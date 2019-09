„Kosten für Heimplätze werden steigen“

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Normalerweise kommt die ambulante Pflege täglich eine Stunde zu dem Rentner, um ihn zu unterstützen. Aber auf einmal möchte er, dass sie nur noch für eine halbe Stunde kommt. Das sorgt bei der Fachkraft für Verdruss. Denn die muss nun entweder alles in der halben Zeit schaffen, oder den Lappen fallen lassen, wenn die Zeit abgelaufen ist. „Aber das macht keiner“, erklärt Lars Schumann von der Companero-Gruppe, die das Haus Drei Linden in Bassum führt und auch ambulante Pflege anbietet.

Aber warum verkürzen viele Senioren oder ihre Angehörigen die Arbeitszeit der Pflegekräfte so sehr? – Weil sie für die gesparte Zeit Geld bekommen. Schumann: „Das Sachleistungsbudget, das nicht für die Pflege verwendet wird, wird anteilig als Geldleistung ausgezahlt. Deshalb versuchen die meisten Leute, an der professionellen Hilfe zu sparen, wo es geht.“

Diese „Mitnahmementalität“ sei wenig wertschätzend den Mitarbeitern gegenüber. „Es wird erwartet, dass im ambulanten Bereich nach Möglichkeit alles umsonst ist.“ Für Schumann bedeutet das in letzter Konsequenz ein zusätzliches Problem bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Die ist ohnehin schon schwer genug, da Pflegefachkräfte auch vergleichsweise schlecht bezahlt werden.

Ein weiteres Ärgernis sei, dass die Kassen nicht bereit wären, über einen bestimmten Betrag hinaus zu zahlen – selbst wenn der Mitarbeiter zusätzliche Tätigkeiten verrichtet, weil sie eben notwendig sind. Bei der Refinanzierung müsse dringend etwas geschehen.

Ebenso bei der Bezahlung von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie reinigen und kochen. „Die Mitarbeiter im hauswirtschaftlichen Bereich bekommen zehn Euro Stundenlohn. Manche Supermärkte zahlen zwölf für das Einräumen von Regalen“, weiß Schumann.

Außerdem müsse die Anfahrt endlich nach Kilometern berechnet werden statt pauschal. „Besonders hier auf dem Land, wo die Wege weiter sind.“

Schumanns Mitarbeiter versorgen ambulant derzeit etwa 120 Menschen. Bis zu fünf Mitarbeiter fehlen ihm, was dazu führt, dass er vielen Leuten absagen muss.

„Ich würde gern mehr bezahlen, aber das können wir uns nicht leisten. Wir müssen nehmen, was die Kassen uns zugestehen.“

Anders sieht es da bei der Bezahlung der Kräfte im stationären Bereich aus. Dort soll das Gehalt bald steigen. Um wie viel, darum verhandelt das Haus Drei Linden für seine Mitarbeiter aktuell mit dem Landkreis und den Pflegekassen. Doch es geht nicht nur um mehr Geld, denn allein damit locke man keine Fachkräfte ins Haus. „Es geht auch um mehr Urlaub und Entlastung“, erläutert Schumann. Richtungsweisend ist dafür das Deutsche Rote Kreuz, das seinen Mitarbeitern mit dem Reformtarifvertrag sehr entgegenkommt. „Wir wollen auch einen Haustarif“, so Schumann.

Und der müsse sein. „Wir stehen im Wettbewerb um Fachpersonal. 50 Prozent der Pflegschaft müssen Fachkräfte sein. Ist das nicht der Fall, geht die Belegungsquote zurück.“ Im Fall vom Haus Drei Linden heißt das konkret: Es gibt 68 Betten, von denen nur 60 belegt sind, weil es nicht genug qualifiziertes Personal gibt, das sich kümmert. Das gehe anderen Einrichtungen genauso. „Überall werden neue Heime gebaut. Dabei brauchen wir eigentlich mehr Personal“, so Schumann. Also will Drei Linden künftige Mitarbeiter mit besonders attraktiven Verträgen für sich gewinnen. Doch das kostet, was auch die Bewohner spüren werden. „Die Leute müssen sich darüber im Klaren sein, dass überall in den Heimen die Kosten für die Plätze steigen werden. Denn jeder will natürlich das Personal zu sich locken, von dem es aktuell nicht genug gibt. Was aus den Schulen in die Einrichtungen kommt, reicht nicht aus.“

Drei Linden kläre Bewohner und Angehörige bereits über die anstehenden Veränderungen auf und gebe Hinweise, wie die Kosten aufgefangen werden können. 2020 soll beispielsweise das Pflege-Angehörigen-Entlastungsgesetz greifen.

Wie viel Geld die Mitarbeiter vom Haus Drei Linden bald mehr bekommen werden und ob auch mehr Urlaub drin ist, entscheidet sich wohl Ende September, wenn das Verhandlungsergebnis feststehen soll. „Die anderen Einrichtungen in der Umgebung werden dann sicher nachziehen“, schätzt Schumann. „Dann setzt ein Wettbieten ein, an dem sich jeder beteiligen muss, wenn er personell nicht ins Hintertreffen geraten will – aber das ist politisch ja auch so gewollt.“