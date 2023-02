Konzerte, Klassiker und Comedy

Von: Fabian Pieper

Einen gut gefüllten Flyer mit Veranstaltungstipps präsentieren Bassums Bürgermeister Christian Porsch und die städtische Kulturbeauftragte Claudia Voss. © Fabian Pieper

Die Stadt Bassum präsentiert das Kulturprogramm für das erste Halbjahr 2023.

Bassum – Er hat zwar nur Postkartenformat, lässt sich allerdings mit einem Handgriff auf die fünffache Höhe auffalten. Und er ist wie immer gut gefüllt: Am Mittwoch hat die Stadt Bassum ihren Veranstaltungsflyer für das erste Halbjahr 2023 vorgestellt.

Bassums Kulturbeauftragte Claudia Voss spricht von einem Programm, „das viele anspricht und das abwechslungsreich ist“. Von klassischer Musik über Rock bis hin zu Lesungen und Aufführungen für Kinder versucht die Stadt, verschiedenste Geschmäcker zu bedienen.

Dabei ist der Flyer gar nicht mehr aktuell, denn das erste Konzert hat bereits stattgefunden. Vor drei Wochen war Pianistin Hauke Kranz auf der Kulturbühne zu Gast. „Ein beeindruckendes Klavierkonzert“, findet Voss.

Ritter Rost - beliebt bei Kindern

Am Freitag, 24. Februar, steht hingegen eine andere Kernzielgruppe im Mittelpunkt. Dann kommt der bei Kindern beliebte Ritter Rost nach Bassum – allerdings nicht persönlich, sondern in Person von Patricia Prawit. Sie liest auf der Kulturbühne aus den Abenteuern des Ritters vor, schlüpft in verschiedene Rollen, singt und tanzt. Claudia Voss verspricht, dass auch Erwachsene an dem Programm ihren Spaß haben würden.

Den Freitag, 17. März, trägt Bürgermeister Christian Porsch anschließend schon mal gut gelaunt in seinen Kalender ein und offenbart damit, ein Freund von rockig-jazziger Musik zu sein. Dann nämlich ist die dreiköpfige Berliner Gruppe B3 Fusion Trio zu Gast auf der Kulturbühne. Ein halbes Jahr habe sie intensiv daran gearbeitet, einen Termin zu finden, die Rockmusikanten nach Bassum zu holen, erzählt Voss, die von einem „Hörerlebnis“ spricht. Die Gruppe tritt ebenfalls auf der Kulturbühne der Grundschule Mittelstraße auf.

Für eine ganz andere Location hingegen hat sich die Kulturbeauftragte entschieden, um dem Comedy Club Bremen am Freitag, 14. April, einen passenden Rahmen für dessen Auftritt zu verleihen. Der macht auf seiner „Comedy on Tour“-Tour samt den Comedians David Werker, Sven Bensmann und Thomas Schmidt im Gasthaus Lüdeke in Nordwohlde Station. „Drei Künstler, die noch nicht in Bassum dabei waren“, sagt Claudia Voss, die zudem von einem Format spricht, dass in Bassum „mittlerweile etabliert“ sei und „immer gut angenommen“ werde.

Lesung mit Petra Mattfeldt: „München 72“

Am Freitag, 12. Mai, gibt die aus der Region stammende Autorin Petra Mattfeldt ihre Visitenkarte in Bassum ab. Auf der Kulturbühne liest sie aus ihrem Roman „München 72 – Der Tag, an dem die Spiele stillstanden“. Der handelt von dem Olympia-Attentat 1972 in München und erzählt die fiktiven Geschichten von fünf Figuren, die auf realen Personen basieren. Anschließend, so Voss, steht Mattfeld für Gespräche oder Signierungen zur Verfügung.

Außerdem im Mai: „Unsere Klassiker“, sagt Claudia Voss lachend, Christian Porsch nickt zustimmend. Gemeint sind zum einen die Bassumer Piazzetta am Wochenende 20. und 21. Mai sowie der Pfingst-Jazzfrühschoppen am Montag, 29. Mai. Porsch lässt durchblicken, dass er nach den coronabedingt ausgefallenen Piazzetta-Festivals 2020 und 2021 sowie der im vergangenen Jahr noch unter dem Einfluss einschränkender Maßnahmen stehenden Auflage „endlich wieder eine normale Piazzetta“ erwartet. Und auch das Interesse am Jazzfrühschoppen sei laut Voss bereits jetzt wieder zu spüren.

Pago Balke kommt im Juni auf die Kulturbühne

Mit Pago Balke kehrt ein in Bassum bekannter Künstler am Freitag, 16. Juni, auf die Kulturbühne zurück. Dort wird der Musiker gemeinsam mit drei Mitstreitern ein Best-of seiner bisherigen Karriere präsentieren – „musikalisch, satirisch, komödiantisch“, so fasst Claudia Voss den Auftritt zusammen.

Zudem lädt sie schon mal zum zweiten Red Picknick in Bassum am Sonntag, 2. Juli, ein. Im Rahmen des Equal Pay Day, an dem ein Bewusstsein für geschlechterbedingt unfaire Bezahlung geschaffen werden soll, sind alle Bassumer eingeladen, an einem langen Picknicktisch in der Alten Poststraße gemeinsam zu frühstücken.

Eintrittskarten

Karten für die Veranstaltungen gibt es beim Bürgerservice im Rathaus der Stadt Bassum, bei Papier & Tinte am Lindenmarkt und direkt bei den jeweiligen Veranstaltungsorten.