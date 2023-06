Fall für die Kommunalaufsicht

Von: Gregor Hühne

Bassumer Rat uneins über Kapitalerhöhung für die Wiseg.

Bassum – Der Bassumer Rat hat am Donnerstag im Gasthaus Zum Hombachtal die Erneuerung der Straßenbeleuchtung für das Stadtgebiet bis Ende 2024 einstimmig beschlossen. Zahlreiche weitere Themen standen an dem Abend auf der Agenda.

Als Erstes ging es um die Erneuerung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung in Bassum. Durch Umstellen der restlichen Lampen auf LED (Leuchtdiode) bis Ende 2024 soll eine rund 75-prozentige Stromeinsparung erreicht werden. Die Leuchten sollen mindestens 30 Jahre betrieben werden.

Der Rat brachte zudem einstimmig Leitlinien für die Wohnflächenentwicklung auf den Weg. Dr. Christiane Weitzel (Grüne) honorierte, dass die Stadt somit grüner werde und lobte Dachbegrünung, Begrenzung von Flächenversiegelung und Regenrückhaltung. „Den Klimawandel mit unseren Maßnahmen stoppen“, sei das Ziel.

Ein Konflikt zeichnete sich an anderer Stelle während der Ratssitzung ab. Die Wirtschafts- und Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Bassum soll eine Kapitalerhöhung um 2,3 auf 4,75 Millionen Euro erhalten, um den Erwerb von Gewerbeflächen voranzutreiben. Nach der Aussprache votierten 18 Ratsmitglieder dafür, 10 dagegen. Damit gilt die Änderung des Gesellschaftsvertrags als beschlossen.

Am gleichen Tag legte die Ratsgruppe Rot-Grün eine Beschwerde bei der Kommunalaufsicht gegen die Abstimmung ein. „Wir halten die Beschlussfassung zum Nachtragshaushalt für rechtsfehlerhaft und bitten um Überprüfung“, heißt es in dem Schreiben, das der Kreiszeitung vorliegt.

„Wir sind nicht informiert und wir halten dieses Verfahren für absolut rechtswidrig“, kritisierte Dr. Christoph Lanzendörfer (SPD) im Rat. Kritik kam auch von Eike Sellmer (Grüne). Bisher sei nicht diskutiert, „ob wir neue Gewerbeflächen brauchen und wollen“. Auch Maria Babic (Gemeinsam für Bassum) wandte sich dagegen: „Wann lernen wir, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben?“

Bürgermeister Christian Porsch verwies auf die Vertreter der Gesellschafterversammlung der Wiseg. Die seien zuständig, den Rat zu informieren, nicht jedes einzelne Ratsmitglied. Nach Ansicht der Beschwerdeführer hingegen sei das nicht passiert und der Nachtragshaushalt, inklusive der Wiseg-Kapitalerhöhung, wegen fehlender Beteiligungsberichte nicht genehmigungsfähig.

Des Weiteren hat der Rat der Stadt beschlossen, die Installation neuer Sirenenanlagen in Bassum voranzubringen. Da eine Ertüchtigung, Umrüstung oder Wiederinbetriebnahme der vorhandenen Anlagen nicht in Betracht komme, wird die Verwaltung beauftragt, bis Ende September die Kosten für die Neuinstallation der Anlagen im Stadtgebiet zu ermitteln. Wenn alles gut gehe, könne das Projekt im Jahr 2024 gestartet werden.

Außerdem wurde die Vergnügungssteuer einstimmig von bisher 15 Prozent auf 22 Prozent erhöht. Die Summe wird fällig auf Einspielergebnisse von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit. Die Änderung gilt ab 1. September. Bis dahin haben Spielhallenbetreiber Zeit, um sich auf die Regelungen einzustellen.

Für kurze Erheiterung sorgte ein Tippfehler in einem Beschlussantrag. So waren die neue Mark-Twain-Straße und die Michael-Ende-Straße bei ihrer Widmung als Erschießungsstraßen ausgewiesen. Ein Versehen. Redaktionell wurde ein „L“ nachgetragen.

Kommentar zu Klimawandel stoppen

Grenzen des Möglichen

Dr. Christiane Weitzel von den Grünen will „den Klimawandel mit unseren Maßnahmen stoppen“. Der Satz fiel in der Ratssitzung am 22. Juni. Das ist aber Augenwischerei und unmöglich. Selbst wenn in einem Anflug sektenhafter Aufopferung alle Deutschen Suizid begingen und wir alle technischen Anlagen von einem Tag auf den nächsten abstellten, würde sich das Klima weiter verändern. Dafür ist der Anteil Deutschlands am globalen, vom Menschen beschleunigten, Klimawandel einfach viel zu gering.

Vor allem aber ist Klimawandel ein stetiger Prozess. Deutlich wird das in der finnischen Stadt Vaasa. Dort befindet sich das Kvarken-Archipel, ein landschaftliches Unesco-Weltkulturerbe. Diesen Ort überdeckte vor 9 500 Jahren eine rund drei Kilometer hohe Eisdecke, die auf natürliche Weise geschmolzen ist. Keineswegs will ich die Ambitionen für den Umwelt- und Naturschutz in Frage stellen, der den Alltag lebenswerter macht. Politiker sollten aber beim Ausrufen ihrer Ziele realistisch bleiben.