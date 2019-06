Manfred Schmitt in Bassum: „Er kommt Udo sehr nahe“

Manfred Schmitt schnürt tolles musikalisches Gesamtpaket

Auf der Bühne kamen Manfred Schmitt und seine Band optisch und melodisch voll zur Geltung.

Bassum - „Ich war noch niemals in New York“ klang es pünktlich um 21 Uhr bei aufgehendem Mond und untergehender, blutroter Sonne, die durch die sattgrünen Blätter des alten Baumbestandes der Freudenburg fiel. Damit gelang Manfred Schmitt und seiner Band gleich ein perfekter Einstand in einen wunderschönen, vom Wetter begünstigten Freitagabend, zu dem rund 700 Udo-Jürgens-Fans gekommen waren.