Kolumne: Jetzt kommt die soziale Seife – der Umwelt zuliebe

Von Anke Seidel

Seifenopern sind destruktiv im zwischenmenschlichen Bereich – keine Frage. Und wer sich in der Politik engagiert, darf sich auf keinen Fall einseifen lassen – auch klar. Was aber geschieht, wenn eine Partei ganz bewusst zur Seife greift? Dann kann es nur um das Thema Umweltschutz gehen. Genau dabei zeigt jetzt die SPD-Fraktion in Bassum klare Kante – und setzt in der Klimadebatte ihre eigene Duftmarke. Im Wortsinn.

Denn die Sozialdemokraten haben ihre eigene Seife herausgebracht – rot-weiß marmoriert, modern duftend und in einer kleinen Seifensiederei in Brandenburg hergestellt. Welchen Hintergrund die dufte Sache hat? Das erklärt die SPD mit einem Werbeslogan aus den 1960er-Jahren. „Lieber auf die Flasche drücken als sich nach der Seife bücken!“ hieß es damals, um Plastikflaschen mit Duschgel salonfähig zu machen. Der Rest ist Geschichte.

Heute verbrauchen die Deutschen geschätzt jährlich mehr als 2 000 000 000 Plastikflaschen mit Duschgel, haben die Sozialdemokraten ermittelt: „Zwei Milliarden Plastikflaschen!“ Deshalb werben sie dafür, Seife statt Duschgel zu benutzen und so die Plastikflut einzudämmen. Die SPD-Fraktion betont mit ihrem Vorsitzenden, dem Mediziner Dr. Christoph Lanzendörfer: „Statt Duschgel Seife zu nehmen, ändert nichts an der Hygiene, aber tut sehr viel für die Umwelt: Umkarton zum Altpapier, Seife aufbrauchen – kein Plastikmüll.“

Um genau das in den Köpfen der Verbraucher zu verankern, haben die Sozialdemokraten ihren eigenen Werbeslogan kreiert: „Lieber nach der Seife bücken als Plastik in die Umwelt schütten!“

Damit es in elementaren, ungelösten Klimafragen am Ende keine kalte Dusche gibt. Dann nämlich müsste die Menschheit verduften.