Kniegelenk als „Problemkind“

Dr. Jens Peters referiert über Vor- und Nachteile verschiedener Prothesen

+ Knieprothesen wie diese müssen oft nach rund zehn bis 15 Jahren ausgetauscht werden. Foto: Florian Schuh/dpa

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Im Jahr 1871 wurden Frauen durchschnittlich 38 Jahre alt. Im Jahr 2012 sind es schon 89 Jahre. „50 Prozent der nach 1970 geborenen Frauen werden 100 Jahre“, berichtete Chefarzt Dr. Jens Peters von den Kliniken des Landkreises Diepholz, Standort Sulingen. Der modernen Medizin sei Dank. Die Älteren würden immer fitter und wollten auch immer mehr machen, zum Beispiel Sport treiben. „70 ist das neue 40“, so Peters. Das Problem: Der Körper ist auf solch ein Alter nicht ausgerichtet. Um die Beweglichkeit zu erhalten und Schmerzen zu vermeiden, können Gelenkprothesen helfen. Um diese ging es in dem Vortrag, zu dem die Kliniken und die Volkshochschule in das Vorwerk der Freudenburg eingeladen hatten.