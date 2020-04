Klopapier-Jagd vom Sofa aus

Bassum - Von Lara Terrasi. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie befinden sich alleine in einem verlassenen Wald. Es wird immer dunkler und dunkler. Sie irren umher, doch finden nicht mehr aus dem Wald heraus. Das Einzige was ihnen hilft, ist es, bestimmte Fragen richtig zu beantworten. Beantworten Sie sie falsch, dauert es noch länger, bis Sie einen Ausweg gefunden haben. Und wer weiß, was oder wer nachts in einem Wald so alles lauert?

Aber alles nur ein Spiel: Auf diese Rallye-Idee ist die 14-jährige Sophie gekommen, die, wie sechs andere Jungen und Mädchen für fünf Tage an einer digitalen Sofarallye teilgenommen hat, die das Bassumer Mütter-Kinder-Zentrum in der ersten Osterferienwoche angeboten hatte. Aufgrund der derzeitigen Umstände wurde aus einer realen eine digitale Rallye. Die Teilnehmer saßen also nicht gemeinsam am Tisch, sondern vorm Bildschirm oder vor dem Laptop zuhause in ihren Zimmern mit Webcams und Kopfhörern ausgerüstet. Über einen Videochat konnten sie sich miteinander unterhalten.

„Als ich davon gehört habe, fand ich die Idee super. Sonst kann man im Moment ja nicht so viel machen. Ich finde das online ganz gut. Am Anfang gab es ein paar Schwierigkeiten mit dem Programm, aber inzwischen klappt das gut“, sagte Sophie. Für ihre Idee habe sie sich an den Escape-Room-Spielen orientiert. Felix hatte eine ähnliche Idee. In seinem Spiel sei es das Ziel, aus einem Schloss zu entkommen.

„Ursprünglich war ein digitales Medienprojekt im Mütter-Kinder-Zentrum geplant“, erklärt Medienpädagogin Brigitta Wortmann. Die „Stiftung Digitale Medienkultur“ fördere dieses Projekt. Die Rallyes haben die sieben Teilnehmer mit der App „Actionbound“ erstellt. Am Montag gab es zunächst eine Einführung in das Programm. Einen Tag später starteten die Jungs und Mädchen auch schon mit ihren Aufgaben.

„Es ist natürlich anders, als sich zu sehen. Man bekommt nicht genau mit, wo es hakt, aber man findet sich schon gut rein“, berichtete Wortmann. Jeder Teilnehmer konnte es so einstellen, dass jeder den Bildschirm des anderen sehen konnte. So konnte Wortmann problemlos helfen, wenn es Fragen gab.

Am Mittwoch habe die Gruppe eine „Klopapierrallye“ erstellt. Dafür habe sich jedes Kind zuhause seine Fragen überlegt, die am Ende zu einer Rallye zusammengefügt werden soll. „Die möchten wir dann auch gerne online stellen, damit die jeder spielen kann“, so Wortmann.

Wie viele Rollen Klopapier benutzt ein Mensch in Deutschland jährlich im Durchschnitt? Wie viele Rollen Klopapier müsstest du übereinanderstapeln, um die Höhe des Eiffelturms zu erreichen? Das sind nur zwei von vielen Fragen, die richtig beantwortet werden müssen. Eine weitere Aufgabe: „Singe dein Lieblingslied (oder irgendein anderes Lied) und tausche ein Wort im Lied gegen das Wort ,Klopapier‘ aus und nimm deinen Gesang auf.“ Die Teilnehmer haben also ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und sich passend zur aktuellen Situation Fragen überlegt.

Lukas hatte nebenbei noch auch noch an einer weiteren Rallye gearbeitet. Wir viele Tierarten gibt es in Deutschland? Welche ist die größte und welche die kleinste Tierart? Der neunjährige Tim hat eine Abenteuerbound erstellt. „Ich finde es interessant, dass das auch online funktioniert. Es macht Spaß“, sagte er. Sechs Stunden am Tag haben sich die sieben Jungen und Mädchen virtuell vor ihren Bildschirmen getroffen – zwischendurch gab es natürlich Pausen. Einige kannten sich untereinander noch gar nicht.