Mehr Natur- und Artenschutz für Nordwohlde

Von: Ute Schiermeyer

Langfristig zusammenarbeiten wollen der Lions Club Bassum Klosterbach-Delme und die Ideenwerkstatt Nordwohlde. An der Einweihung eines Insektenhotels nehmen neben dem Präsidenten des Lions Club, Ulf Kaack (4.v.r.) und Ortsvorsteherin (5.v.r.) Birgit Kattau auch alle Beteiligten teil. © Ute Schiermeyer

Der Lions Club Bassum Klosterbach-Delme unterstützt die Ideenwerkstatt mit 8000 Euro in diesem Jahr. Die Zusammenarbeit soll langfristig sein.

Nordwohlde – Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 hat die Ideenwerkstatt in Nordwohlde schon einige tolle Projekte im Dorf realisiert. Nun wurde die Initiative für Naturschutzprojekte, die sie zusammen mit Kindern- und Jugendlichen verwirklichen möchte, reichlich beschenkt: der Lions Club Bassum Klosterbach-Delme unterstützt die Projekte in diesem Jahr mit 8000 Euro.

Und das ist nur der Anfang. „Die Partnerschaft ist langjährig geplant“, verspricht Lions-Präsident Ulf Kaack. Er erklärt, dass der Lions Club nach einem langfristigen Projekt suchte, das regionalen Klima- und Artenschutz beinhaltet und mit einem pädagogischen Anspruch kombiniert ist. „Das, was wir uns vorgestellt haben, fanden wir hier schon angefangen. Und wir beflügeln uns gegenseitig ungemein“, erklärt Ulf Kaack im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Ideenwerkstatt Nordwohlde.

Neues Lehr-Insektenhotel an der Streuobstwiese am Hombach

Auf deren Seite ist die Freude über die Unterstützung sehr groß. „Wir freuen uns riesig über die Kooperation. Das hat uns richtig nach vorn gebracht“, sagte Anna Behrmann von der Ideenwerkstatt Nordwohlde erfreut.

Den Earth Day am 22. April nahmen die Partner zum Anlass, ihre Kooperation offiziell zu starten. Dieses geschah mit der Einweihung eines Lehr-Insektenhotels an der Streuobstwiese am Hombach.

Und gerade die Streuobstwiese und das neue Insektenhotel haben es in sich. An diesem Ort zeigt sich, wie die unterschiedlichsten Menschen, Vereine und Institutionen zusammenarbeiten und gemeinsam etwas Schönes im Dorf entwickeln und verwirklichen können. Aktive Kooperationspartner waren, neben der Ideenwerkstatt Nordwohlde, die Grundschule, die Kirche, die Jagdgemeinschaft Nordwohlde, der Hombach Hof sowie die Firma Tree Sheperd.

Konfirmanden und Grundchulkinder beim Bau einer Sitzgruppe beteiligt

Während die Konfirmanden der Kirchengemeinde im vergangenen Jahr beim Bau einer Sitzgruppe für die Obstwiese aktiv beteiligt waren, pflanzten die Grundschulkinder jetzt weitere Obstbäume. In Zusammenarbeit mit der Jägerschaft Nordwohlde und mit Unterstützung des Hombach Hofes schuf die Firma Tree Sheperd ein besonderes Insektenhotel. Dieses wird von den Kindern der Grundschule mit unterschiedlichen Materialien für die unterschiedlichsten Wildbienen bestückt. Lehrtafeln sollen später Erläuterungen zu den einzelnen Insekten bieten. Im Herbst wolle die Jagdgemeinschaft zudem eine Hecke pflanzen, um die Biotope vor Ort weiter zu vernetzen, so Lars Köpke von der Jagdgemeinschaft.

Neben den Aktivitäten an der Streuobstwiese hat sich auch auf dem Gelände des Schulgartens etwas getan: Dort pflanzten die Grundschulkinder kürzlich vier neue Obstbäume und drei Obststräucher. Auf dem Parkplatz vor der Turnhalle wollen sie demnächst die Beete ökologisch aufwerten, damit diese in Zukunft als Biotopbrücke für Insekten dienen können. „Letztlich soll dann zu einem späteren Zeitpunkt im Bereich des Minigolfplatzes am Hombach eine weiterführende Maßnahme in Angriff genommen werden“, erläutert Ulf Kaack die weiteren Ideen.

Ziel: Drei ökologisch wertvolle Areas schaffen

„Am Ende wollen wir mit dem Schulgarten, der Streuobstwiese und einer Terrasse zum renaturierten Hombachtal am Minigolfplatz drei Areas geschaffen haben, die ökologisch wertvoll sind und als Biotope für Wildbienen und weitere Tiere dienen“, erklärt Ortsvorsteherin Birgit Kattau.