Ein Tag für das Klima

Auf den Klimanotstand weisen Jugendliche in Diepholz hin: Das Bild entstand während des Klimastreiks am 20. September. ArchivFoto: Sven Reckmann

Landkreis Diepholz – Die Kreistagsmehrheit hat entschieden: Den Klimanotstand ruft der Landkreis Diepholz nicht aus. Aber ein Klimatag, wie ihn Ulf Schmidt als Fraktionschef der Grünen ankündigte, stößt auf Zustimmung. Schmidt gab sich im Kreistag mit Blick auf aktuelle Projekte und den Etat 2020 kompromissbereit: „Es sind ja auch nachhaltige, positive Ansätze vorhanden.“ Namentlich nannte er das Wildblumenprogramm, den Moorflächen-Erwerb, das Trinkwasserversorgungskonzept und das Klimakonzept – aber genauso die Sanierung vorhandener Radwege, den Bau von zwei neuen pro Jahr und die Erweiterung der E-Auto-Flotte des Landkreises. Auch auf die Einrichtung von vier Landesbuslinien verwies der Fraktionschef der Grünen.

Warum die CDU-Kreistagsfraktion das Ausrufen des Klimanotstands im Landkreis Diepholz ablehnt, begründete ihr Vorsitzender Volker Meyer so: „Das ist Symbolpolitik und hilft keinem.“ Meyer verwies auf das Klimaschutzgesetz auf Bundes- und Landesebene, das erhebliche Auswirkungen auf die Kommunen haben werde. Aktionen der Kommunen hatte auch Astrid Schlegel als Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion im Blick. Zwar hätten die Sozialdemokraten den Ursprungsantrag der Grünen durchaus mittragen können. Aber in einigen Gemeinden würden gleichlautende Anträge laufen und in Weyhe sei ein solcher Antrag bereits beschlossen worden. FDP-Fraktionschef Rolf Husmann verwies auf die Beschlussempfehlung im Kreisentwicklungsausschuss, der sich seine Fraktion anschließen werde. Als Fraktionsvorsitzender der AfD hatte Harald Wiese Kontroversen zwischen Fridays-for-Future-Anhängern und Autofahrern im Blick. Wenn Klimaschützer grölend einen Geländewagen-Fahrer einkesseln würden, dann sei das „die moderne Version vom mittelalterlichen Pranger“.

In einem weiteren Antrag hatten die Grünen den Biolandbau im Landkreis Diepholz, die regionale Wertschöpfung, gesunde Böden sowie die heimische Artenvielfalt und gesundes Essen hinterfragt sowie konkrete Forderungen gestellt (wir berichteten). Weitere Zahlen zum Ökolandbau erheben zu lassen, lehnte die Kreistagsmehrheit ab. Volker Meyer verwies darauf, dass es bereits sehr viele gebe. Außerdem seien die Verbraucher mündig genug, sich selbst für Öko- oder konventionell angebaute Lebensmittel zu entscheiden. ANKE SEIDEL