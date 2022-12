Zurück auf Anfang: Kleiner Bassumer Hüttenzauber ab Freitag wieder am Alten Amtshof

Von: Marcel Prigge

Teilen

Warten auf die Finalisierung, bevor die Besucher kommen: Erster WIR-Vorsitzender Maik Bandorski (v.l.), stellvertretender Vorsitzender Jürgen Donner, Schwerathleten-Chef Rolf Hartmann und Marktmeister Niels Lücke sowie René Schuller, Vertreter der KB-Gruppe. © Prigge

Der kleine Bassumer Hüttenzauber wird in diesem Jahr wieder am Alten Amtshaus zu finden sein. Sechs verschiedene Buden sowie der Weihnachtsbaumverkauf sollen in Kürze für Besucher bereitstehen.

Bassum – Er ist wieder da – und zwar am ursprünglichen Ort. Der kleine Bassumer Hüttenzauber wird in diesem Jahr wieder am Alten Amtshof und nicht wie im Jahr 2019 am Rathaus seine Buden aufstellen. Von Freitag, 9. Dezember, bis Dienstag, 20. Dezember, können sich alle Bassumer täglich von 17 bis 21 Uhr auf eine „heimelige Atmosphäre“ freuen, so stellvertretender Vorsitzender der Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft Region Bassum (WIR) Jürgen Donner.

Kleiner Hüttenzauber in Bassum: Sechs Hütten und Weihnachtsbaumverkauf

Was erwartet denn die Bassumer in diesem Jahr? „Auf sechs Hütten sowie den Weihnachtsbaumverkauf können sich die Besucher freuen“, berichtet Donner. Natürlich sind die Schwerathleten des TSV Bassum wieder mit dabei. In ihrer „Schwer was los“-Hütte werden sie die Besucher mit Bratwurst und Glühwein verköstigen. Für die Kinder wird es heißen Kirschsaft geben.

Dekoratives rund um die Weihnachtszeit bieten Thorsten und Mona Ohls an. Eine Neuheit sind die sogenannten Floatlights, „die für schöne Lichteffekte sorgen und Gefäße im neuen Licht erstrahlen lassen“. Auch kann wieder an einem Glücksrad an der Deko-Hütte gedreht werden.

Niels Lücke wird mit seiner Weinhütte in diesem Jahr wieder den heißen Weißen, andere weinhaltige und alkoholfreie Getränke sowie Bier ausschenken.

Straßensperrung Die Sulinger Straße ist im Zeitraum des kleinen Hüttenzaubers im Bereich des Alten Amtshofes in der Zeit zwischen 16 und 22 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr kann in der Zeit bis zum Veranstaltungsgelände in eine ausgeschilderte Gasse einfahren, wo gewendet werden kann, heißt es vonseiten der WIR. Auf dem Parkplatz hinter dem Alten Amtshof kann geparkt werden.

Im Anschluss können die Besucher des kleinen Hüttenzaubers direkt an die Bude von Tim Pellert gehen. Der Betreiber des Schaustellerbetriebes Bode aus Twistringen ist in diesem Jahr mit seinen Kartoffelpuffern vertreten.

Eine Neuheit im Rahmen des Marktes bietet der Förderverein zum Erhalt der Bassumer Bäder. Unter der Leitung von Jens Diedrich und Helma Schöpe können sich die Besucher auf „einige Überraschungen freuen“, hält sich die WIR bedeckt.

„Ab dem 9. Dezember beginnt dann auch der Tannenbaumverkauf“, sagt Donner. Der Gartenbaubetrieb Wolters Weihnachtswald wird mitsamt seiner Bäume wieder auf der Fläche gegenüber der Sparkasse zu finden sein. Der Weihnachtswald hat ab dem kommenden Montag täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem ist in diesem Jahr dort auch ein Crêpes-Stand zu finden, der die Baumkäufer mit allerlei süßen Leckereien versorgen wird.

Als absolute Neuheit stellt Donner die Hütte von Justine Pohl vor. Sie ist zum ersten Mal mit dabei und hat Rosmarinkartoffeln, heißen Hugo und heißen Apérol Spritz im Angebot.

Toiletten werden in diesem Jahr zudem auf dem Parkplatz im hinteren Bereich des Alten Amtshofes zu finden sein.

Kleiner Bassumer Hüttenzauber: Mehr Platz zum Abstandhalten

Mit dem Grundsätzlichen – Strom und Wasser – hat die Firma Koop Brinkmann (KB) den Markt in diesem Jahr versorgt. „Die Firma KB hat uns eine Starkstromleitung und einen Wasseranschluss bereitgestellt. So kann diese Fläche auch zukünftig nutzbar bleiben“, sagt Donner. Es ist schön, dass für ein solches Fest unkomplizierte Lösungen der Versorgung gefunden wurden, so Donner. Auch bei dem städtischen Bauhof will er sich für die Hilfe beim Auf- und Abbau der Buden bedanken.

Zudem ist der stellvertretende Vorsitzende froh, dass sie in diesem Jahr mehr Platz zur Verfügung hätten, als beim letzten kleinen Hüttenzauber. „So ist gegebenenfalls auch Platz zum Abstandhalten da.“ Dank des größeren Platzes gebe es auch wieder allerlei Sitzgelegenheiten. Fünf Firmen hätten sich bereits zu einem Betriebsumtrunk angemeldet.

Bis diese allerdings am Alten Amtshof eintrudeln, bleibt noch etwas Zeit. Außerdem ist noch nicht alles aufgebaut. „Die Hackschnitzel für den Platz werden auch noch verteilt“. Auch die Buden müssten noch geschmückt werden. Bis zum kommenden Freitag soll das aber erledigt sein. Die WIR freut sich auf viele Besucher.