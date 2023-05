Kleiderkammer mit neuer Leitung

Die ehemalige Kleiderkammer-Leiterin Anja Katannek (Mitte) wandert aus und übergibt die Leitung an Gudrun Wessels (links) und Arman Emami (rechts). © Robin Taskin

Anja Katannek wandert aus und gibt die Leitung ab. Ihre Nachfolger sind bereits am Start.

Bassum – Die Kleiderkammer „Clothes and more“ in Bassum erfreut sich seit ihrer Eröffnung im Jahr 2016 immer größerer Beliebtheit. Anja Katannek hat einen großen Teil dazu beigetragen. Sechs Jahre lang leitete sie das Geschäft ehrenamtlich und war an zahlreichen Projekten beteiligt. Doch damit ist seit dem 1. Mai Schluss. Denn Katannek verlässt Deutschland und gibt ihren Posten als Leitung ab. Ihre Nachfolger stehen bereits fest.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Katannek mit etwas Wehmut in der Stimme über ihren Abschied aus der Kleiderkammer. Der Grund für ihren Weggang ist kein alltäglicher: „Ich wandere aus“, so die ehemalige Leiterin. Ihr Wohnhaus sei bereits verkauft. Gemeinsam mit ihrem Ehemann begibt sie sich mit Auto und Wohnwagen auf eine Weltreise – das Ziel: Südafrika.

Kleiderkammer bietet Kleidung, Geschirr und Elektroartikel gegen eine kleine Spende

Ihre Nachfolge treten die beiden Kleiderkammer-Mitarbeiter Gudrun Wessels und Arman Emami an. „Gudrun ist unsere Perle“, lobt Katannek. „Sie hat alles im Auge, einen Sinn für Ordnung, Sauberkeit und Dekoration.“ Seit einem Jahr arbeitet sie ehrenamtlich im Laden an der Eschenhäuser Straße. Dort erhalten Kunden für eine Spende Kleidung, Geschirr, Elektroartikel und „alles, was man sich für den Haushalt vorstellen kann“.

Emami ist auf Technik spezialisiert. Einst kam er als Kunde in den Laden. Mittlerweile kontrolliert er eingetroffene Sachspenden wie Uhren, Handys oder Computer auf ihre Funktion. Letztere seien laut Emami leider die Seltenheit. Seit vier Jahren ist er Teil des Kleiderkammer-Teams. Dieses bestehe zur Zeit aus fünf oder sechs Mitarbeitern. Ganz genau könne man das nicht sagen, da die Zahl ständig variiere, so Katannek.

Jeder kann in die Kleiderkammer kommen: Es ist kein Berechtigungsschein erforderlich

Das bunt gefächerte Sortiment der Kleiderkammer besteht größtenteils aus Sachspenden, die ihnen von überall her gebracht werden. Ein kleiner Teil der angebotenen Waren stammt aus Haushaltsauflösungen.

„Wir verkaufen nicht, wir machen das auf Spendenbasis“, sagt Katannek über das Grundprinzip. Gemeint sind Geldspenden, die Kunden im Austausch für die entsprechende Ware herausgeben. Ein Berechtigungsschein, wie er bei der Tafel benötigt wird, ist bei der Kleiderkammer nicht gefordert. „An der Kasse entscheiden die Kunden selbst, was sie zahlen wollen.“, so die ehemalige Leiterin. Das eingenommene Geld werde verwendet, um die laufenden Kosten zu decken. Überschüsse werden gespendet.

Anja Katannek selbst zählte 2016 bei der Kleiderkammer zu den ersten Mitarbeitern. Im Jahr darauf übernahm sie die mit dem Ausscheiden von Britta Grüne frei gewordene Stelle in der Leitung. Zusammen mit Beate Brockmann koordinierte sie fortan das Geschäft. Die beiden Frauen wurden kreativ, modernisierten den Laden und räumten nach ihren Vorstellungen um. „Das kam gut an“, erinnert sich Katannek. Die Änderungen haben sich schnell herumgesprochen.

Bassumer Kleiderkammer 2021 umgebaut

Im Zuge der gestiegenen Popularität folgte 2021 der große Umbau der Kleiderkammer, die zur Bassumer Tafel gehört. „Das war ein Highlight“, sagt Tafel-Chef Anders Niederführ, „da hat sich jeder drauf gefreut“.

Neben einer Erweiterung der Ladenfläche sowie großer Fenster, brachte der Umbau für Katannek vor allem großen organisatorischen Aufwand mit sich. Doch das habe sich gelohnt. Nach den abgeschlossenen Umbauarbeiten sei die Kleiderkammer bei den Kunden noch einmal beliebter geworden, so Katannek. Auch Menschen aus Bremen oder Bremerhaven sollen den Laden bereits besucht haben. Mit dem Weggang von Brockmann im Jahr 2022 koordinierte Katannek das Geschäft bis zuletzt alleine.

Bevor sie Deutschland und die Kleiderkammer zumindest geografisch verlässt, resümiert die künftige Auswanderin: „Jeder Tag hier ist etwas Besonderes gewesen.“

Von Robin Taskin