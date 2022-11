Klaus-Peter Wolf kommt mit neuem Ostfriesenkrimi nach Bassum

+ © Gregor Hühne Beliebt und oft vergriffen: Die Werke von Klaus-Peter Wolf erfreuen sich in der Bücherei Bassum einem regen Interesse. Büchereileiterin Susanne Tietje (v.l.) und Kulturbeauftragte Claudia Voss werben für die Lesung. © Gregor Hühne

Der Krimibuchautor liest auf der Kulturbühne aus seinem neuen Buch „Ostfriesensturm“.

Bassum – Der bekannte und beliebte Kriminalbuchautor Klaus-Peter Wolf kommt am Donnerstag, 24. November, nach Bassum und liest aus seinem neuen Buch „Ostfriesensturm“. Das ist „ein richtiges Highlight“, sagt Susanne Tietje, Leiterin der Bücherei Bassum. Die Stadt informierte am Montag über die Veranstaltung, bei der der Autor auch seine Bücher signieren werde.

Die Werke des Autors sind in Bassum offenbar begehrt: „Sobald ein neues Buch rauskommt, ist es sofort vergriffen. Es gibt sogar Wartelisten“, berichtet die Bibliothekarin. Aktuell führt die Bücherei alle 16 Kriminalromane und mehrere Hörbücher von Klaus-Peter Wolf, der diese auch selbst einspricht. Derzeit arbeitet er laut Tietje an seinem 17. Buch.

Der 16. Fall für die Roman-Ermittlerin

Das aktuelle Buch ist der 16. Fall für Ostfrieslands Top-Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen. Der Krimi spielt auf der Osteeinsel Wangerooge im Jahr 2020 – also zu Beginn der Pandemie. Die Kommissare beschäftigt die Frage, wie mit den neuen Corona-Verordnungen umgegangen werden muss, und sie hadern mit der Situation. Die Touristen auf der Insel werden nach Hause geschickt. Da taucht eine Leiche in einer Ferienwohnung auf. Zu der gesellen sich im Laufe des Buches noch weitere Tote mit jeweils „wenig moralischem Hintergrund“, verrät Susanne Tietje. Sie verspricht „Spannung pur und sehr viel Lokalkolorit“.

„Wir sind total gespannt, was er aussucht, welche Stellen er präsentiert“, freut sich Bassums Kulturbeauftragte Claudia Voss auf die bevorstehende Lesung. Diese Veranstaltungen gingen stets über das reine Lesen eines Werkes hinaus. Tietje zufolge erfahren die Besucher außerdem etwas über die Entstehungsgeschichte und das Drumherum. Sie ergänzt, dass es ein sehr persönliches Buch sei, da Klaus Peter Wolf in einer Figur Kindheitserlebnisse verarbeite.

„Es gibt nur noch wenige Restkarten“

Dass die Gäste am 24. November auf ihre Kosten kommen, davon ist Claudia Voss überzeugt. Der Autor sei schon sehr lange in Talkshows und im Fernsehen unterwegs. „Er hat Bühnenpräsenz“, findet sie. Daher werde der Abend „ganz sicher nicht langweilig“.

Die Beliebtheit des Autors spiegelt sich Voss zufolge auch in der Resonanz auf die Lesung wieder. „Es gibt nur noch wenige Restkarten“, sagt die Kulturbeauftragte. Von den etwa 130 Plätzen gebe es nur noch „weniger als zehn Karten“. Damit ist der untere Rang der Kulturbühne in der Grundschule Mittelstraße voll. Eine Hoffnung gibt es noch für die, die gerne noch eine Karte hätten: Sollte die Nachfrage anhalten, werde vielleicht der obere Rang geöffnet, um noch Plätze bereitstellen zu können.

Klaus-Peter Wolf, im Jahr 1954 in Gelsenkirchen geboren, lebt als freier Schriftsteller in der ostfriesischen Stadt Norden. Im selben Viertel wie seine Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. Wie sie ist er nach langen Jahren im Ruhrgebiet, im Westerwald und in Köln an die Küste gezogen und Wahl-Ostfriese geworden. Für seine Bücher und Filme hat er zahlreiche Preisen erhalten. Bislang sind seine Bücher in 26 Sprachen übersetzt und mehr als 13 Millionen Mal verkauft worden. Mehr als 60 seiner Drehbücher wurden verfilmt, darunter viele für den „Tatort“ und „Polizeiruf 110“. Die Romane seiner Serie mit Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen stehen regelmäßig wochenlang auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. Derzeit werden einige Bücher der Serie fürs ZDF verfilmt.

Karten

Die Buchlesung ist am Donnerstag, 24. November, auf der Kulturbühne Bassum. Der Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Karten gibt es für zwölf Euro in der Bücherei Bassum, beim Bürgerservice der Stadt sowie bei Papier & Tinte.