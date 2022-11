Klaus-Peter Wolf genießt einen Abend in der Bassumer Bücherei

Teilen

Klaus-Peter Wolf bei seiner Lesung auf der Bassumer Kulturbühne. © Spalkhaver

Ostfriesenkrimi-Autor Klaus-Peter Wolf hat auf der Kulturbühne in Bassum Spaß bei der Arbeit. Und etwa 150 Fans hören ihm dabei gerne zu.

Bassum – „Für wen ist das denn?“ – „Für Frauke!“ – Ah ja. Lässig an einen Stehtisch lehnend, signiert Ostfriesenkrimi-Autor Klaus-Peter Wolf seine Bücher, bevor die Lesung auf der Kulturbühne beginnt.

Klaus-Peter Wolf plaudert in Bassum aus dem Nähkästchen und freut sich über ein Hospiz in seiner Wahlheimat Norden

Zusammen mit 150 anderen Fans erlebt Frauke in der voll besetzten Kulturbühne einen mal kurzweiligen, mal nachdenklichen Leseabend mit einem Menschen, der liebt, was er macht: „Man darf bei der Arbeit Spaß haben. Ja, das ist erlaubt in Deutschland.“

Susanne Tietjen, die Leiterin der Bücherei Bassum, ist sehr glücklich, dass der Verfasser der Ostfriesenkrimis nach Bassum gekommen ist und bittet den Autor auf die Bühne: „Andere haben ein rotes Sofa, wir haben einen roten Sessel.“

Auf dem nimmt Wolf Platz. Er sei heute ein sehr gut gelaunter Autor, denn in seiner Wahlheimatstadt Norden wird es nun ein Hospiz geben. Eine Herzensangelegenheit, für die er ordentlich getrommelt, Geld gesammelt und erbettelt hat. Immer wieder während des Abends merkt man, dass hier ein Mensch mit Haltung, Meinung und viel Engagement in Ostfriesland und der Welt unterwegs ist.

Vor der Lesung nahm sich Klaus-Peter Wolf Zeit für ein paar Widmungen. © Spalkhaver, Claudia

Entspannt sitzt Wolf in dem roten Sessel und plaudert aus dem Nähkästchen: Wie er seine Bücher schreibt, wie er auf die Personen in seinen Büchern kommt. Echte Menschen seien das. „Meine Freunde bevölkern meine Romane. Manchmal tue ich ihnen schlimme Dinge an. Aber Freundschaften sind daran noch nicht zerbrochen.“

Wenn Wolf aus seinen Zeitungskolumnen – Journalist ist er nebenbei auch noch – aus „Ostfriesensturm“ und „Rupert Undercover“ liest, spielt er den Text eigentlich eher, stellt die Charaktere mit verschiedenen Stimmen dar, gestikuliert. Immer wieder wendet sich Wolf ans Publikum. „Sie wissen doch...“ – „Wenn Sie Lust haben, machen wir noch ein bisschen weiter – möchte ich auch gern“ und „Wollen wir die von Wangerooge nach Oldenburg begleiten?“

Klaus-Peter Wolf möchte seinen Leserinnen und Lesern Spaß am Leben vermitteln

Natürlich wissen seine Zuhörerinnen und Zuhörer, wer mit „die“ gemeint sind. Man merkt, Autor und Publikum reden über gemeinsame Bekannte, über Ann Kathrin Klaasen, Frank Weller und über Rupert, der mal wieder völlig neben der Spur ist. Seine Kriminalromane, so sagt Klaus-Peter Wolf, sollen die Gesellschaft abbilden. Und die Leute sollen beim Lesen wachsen, nicht klein werden.

„Wenn Sie Rupert lesen, kriegen Sie keine Minderwertigkeitskomplexe. Bei mir wissen Sie mehr als die handelnden Personen und Sie sind auch schlauer“. Das Schöne an der Literatur, sagt Wolf, ist, dass man die Welt aus einer anderen Sicht sehen könne. „Dann sehen Sie die Welt aus der Sicht eines Serienkillers. Stellen Sie sich das mal vor – manchen gefällt das... .“

Er möchte die bösesten Dinge so erzählen, dass man auch noch Spaß daran haben kann. Überhaupt, Spaß scheint für Klaus-Peter Wolf ein entscheidender Faktor im Leben zu sein: „Wenn Sie heute auch so viel Spaß hatten, wie ich, hatten Sie einen schönen Abend.“

Nach dem Applaus aus dem Publikum zu urteilen, hatten Fans und Autor gleichermaßen einen schönen Abend.

An seinem 17. Ostfriesenstreich, der „Ostfriesengier“ heißen wird, arbeitet Klaus-Peter Wolf gerade. Darum warnt er sein Publikum: „Wenn Sie gleich ins Dunkle hinein nach Hause gehen, seien Sie vorsichtig! Der Mörder läuft noch frei herum...“