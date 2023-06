Klaus Lage und Hells Balls zu Gast in Launers Garten

Von: Fabian Pieper

Altmeister und Geburtstagskind Klaus Lage löst beim Bassum Open Air ein Versprechen ein. © Wolfgang Hoffmann

Bassum Open Air bietet neben den großen Events auch Wohnzimmerkonzerte im Grünen

Bassum – Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Das gilt für Oliver Launer als Veranstalter des Bassum Open Airs den ganzen Sommer über. Und nach dem Festival-Auftakt mit Metal-Queen Doro Pesch vor einer Woche, stehen am kommenden Wochenende zwei Konzerte an: Am Freitagabend sind Klaus Lage und Bo Heart und am Samstagabend die AC/DC-Coverband Hells Balls zu Gast in Bassum.

Diesmal allerdings in einem deutlich kleineren Rahmen, als ihn die für Konzerte mit mehreren Tausend Besuchern prädestinierte Freudenburg bieten könnte. Launer lädt ein – und das wortwörtlich. Denn die Musiker treten jeweils um 21 Uhr im Launerschen Garten, Osterbinde 8a in Bassum, auf.

Oliver Launer: Sehr persönliche und intime Atmosphäre

„Das ist wie so ein Wohnzimmerkonzert, nur im Grünen“, bedient sich der Gastgeber eines Vergleichs. Er hebt die „ganz, ganz besondere Atmosphäre“ hervor, die er als „sehr persönlich, sehr intim“ beschreibt. Das liege an der räumlichen Nähe zur Bühne und zu den Musikern, und an der begrenzten Zuschauerzahl: Beim Hells-Balls-Auftritt bietet der Garten 350 Stehplätze, das Konzert von Klaus Lage und Bo Heart können bis zu 300 Gäste sitzend verfolgen.

„Olli, du hast noch einen gut bei mir“, soll Klaus Lage nach seinem bis dato letzten Auftritt an der Freudenburg beim Open Air 2019 zu Launer gesagt haben. „Die Leute waren total begeistert“, erinnert sich der Veranstalter und lacht, „aber es war ein finanzielles Fiasko.“ Zu gering sei der Zuspruch in Form von Kartenverkäufen gewesen.

Der ganz große Druck ist diesmal nicht da – zumal es zwischen Klaus Lage und Oliver Launer in der Zwischenzeit „Zoom!“ gemacht hat: Sie sind mittlerweile miteinander befreundet. „Ein Altrocker, der das Leben genießt und nur noch das macht, was ihm Spaß macht“, sagt Launer. Und ein Altrocker, der wie schon Doro Pesch seinen Geburtstag in Bassum feiert: Klaus Lage wird am Freitag 73 Jahre alt. Viel von seiner Lebenszeit hat er bereits mit Bo Heart auf diversen Bühnen verbracht. Das merkt man laut Launer auch: „Die spielen sich auf witzige Weise die Bälle zu, sie spielen mit dem Publikum, alles ganz spontan.“

Lage - „ein Altrocker, der das Leben genießt“

Ein kulturelles Kontrastprogramm dürfte einen Tag später der Auftritt von Hells Balls sein. Steh- statt Sitzplätze, Hardrock statt melodischem Klaus-Lage-Sound. Es ist das bereits zweite Gastspiel der Rocker, die sich mit jeder Zelle ihres Körpers der Musik der Altmeister von AC/DC verschrieben haben. Schon im vergangenen Jahr sind sie auf der nur vier mal sechs Meter großen Bühne in Launers Garten aufgetreten.

Viel Bewegungsdrang, aber wenig Platz, das ist für die AC/DC-Coverband Hells Balls auf der Bühne im Launerschen Garten kein unlösbares Problem. © Schiermeyer

Daher weiß der Veranstalter bereits, was die Besucher erwartet: „AC/DC vom Feinsten. Von der Stimme, vom Auftreten her ist das eins zu eins.“ Und dann wäre da ja noch die Sache mit der Energie, die die fünf in der Region recht bekannten Musiker auf die Bühne bringen. „Die machen zweieinhalb Stunden Volldampf, volle Pulle!“ Das hat offenbar angesteckt, denn auch das Publikum hat vergangenes Jahr alles gegeben. „Dudeldickevoll“ sollen die Gäste gewesen sein, sagt Launer und lacht. Bereits um 23 Uhr habe der Veranstalter auf dem Trockenen gesessen. „Die Getränke waren alle.“

Hells Balls bieten „AC/DC vom Feinsten“

Doch Oliver Launer will daraus gelernt haben und verspricht, diesmal ausreichend Getränke sowie Grillgut für beide Konzerte parat zu haben. Und auch das Publikum hat seinen Worten nach große Freude an dem aus der Corona-Not heraus geborenen Konzept des Garten-Festivals. Es habe sich bereits „etabliert in den Köpfen“. Launer spricht von einer „besonderen Geschichte. Und, so der Veranstalter: „Die Besucher haben einen unheimlichen Respekt vor dem Eigentum, das sie betreten.“

Und dann bemüht Oliver Launer noch ein weiteres sprachliches Bild, um die Stimmung der beiden Konzerte einzufangen: „Wie eine Gartenparty mit Musik!“

Eintrittskarten

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Vino Weinbar in Bassum, Sulinger Straße 19a, sowie bei Gabis Kosmetik in Syke, Hauptstraße 39. Für Kurzentschlossene wird eine Abendkasse geöffnet. Die Karten für Klaus Lage kosten 40 Euro, die für Hells Balls 25 Euro. Einlass ist bei beiden Konzerten jeweils um 20 Uhr.