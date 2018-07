Klassik im Stiftshof Bassum

Bassum - Von Ulf Kaack. Bewährt und nicht nur unter Kennern hochgeschätzt ist die Kammerkonzertreihe im Stift Bassum. Bedingt durch die aktuellen Bau- und Sanierungsarbeiten an der Abtei, steht der Kapitelsaal für den Musikgenuss nicht zur Verfügung. Doch von dieser Situation lassen sich die Initiatoren – Stephan-Rupert Steinkühler, Äbtissin Isabell von Kameke sowie die Kreissparkasse Bassum – nicht irritieren und haben eine charmante Übergangslösung gefunden: den Stiftshof.

Zwei Konzerte kündigt das Veranstaltertrio nun an, am 28. Juli und am 4. August. „Beide Aufführungen werden unter freiem Himmel im kleinen Stiftshof stattfinden. Bei schlechtem Wetter können wir kurzfristig in die Stiftskirche ausweichen. Die Akustik ist an beiden Spielorten hervorragend, ähnlich gut wie im Kapitelsaal.“

Doch worauf dürfen sich die Zuhörer konkret freuen? „Serenata Nottura“ titelt die heitere Abendmusik für Streicher, die am 28. Juli um 18 Uhr zur Aufführung kommt. Die beiden Solistinnen Anette Behr-König und Susanne Steinkühler werden dabei von einem kleinen Streichorchester begleitet. Neben der Serenade Nr. 6 von Wolfgang Amadeus Mozart intoniert das Ensemble Werke aus der Feder von Peter Tschaikowsky und Edward Elgar.

Am 4. August steht, ebenfalls um 18 Uhr, die „Moonlight Serenade“ auf dem Programm. Wie der Titel vermuten lässt, haben die Musiker Kompositionen von Glenn Miller auf dem Plan, ebenso von Leonard Bernstein und Wolfgang Amadeus Mozart.

Michael Steinkühler, aufgewachsen in Neubruchhausen und heute Solo-Posaunist bei der NDR-Radiophilharmonie Hannover, hat für diese Aufführung ein hochprofessionelles Ensemble auf die Beine gestellt, das sich aus Musikern der ersten Reihe des Blechbläserfachs zusammensetzt. Mehrere von ihnen haben ihre Profikarriere in den Reihen der hiesigen Kreismusikschule begonnen.

„Die Serenaden sollen, das ist ihr ureigener Charakter, vor allem unterhaltsam sein, das Publikum inspirieren und beschwingen“, sagt der Programmverantwortliche. „Lustig und heiter wird es zugehen, so viel vorab, wobei die Kompositionen ausgesprochen anspruchsvoll sind. Ein perfekter Mix aus Unterhaltung und musikalischem Niveau.“

Wie gewohnt wird Stephan-Rupert Steinkühler vor und während der Serenaden historische, musiktheoretische und zuweilen launige Informationen zu den Stücken, ihren Komponisten und den aufführenden Musikern liefern.

Karten gibt es zum Preis von 16 Euro, ermäßigt für acht Euro, bei der Kreissparkasse Bassum. Telefonisch kann unter 04241/933036 bestellt werden.