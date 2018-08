Klassik Open Air kommt gut an

Bassum- Von Berthold Kollschen. Ein gut aufgelegtes Orchester der Klassischen Philharmonie Nordwest, ein dynamisch und sicher agierender Dirigent mit Ulrich Semrau und mit Ksenia Dubrovskaya eine virtuose Violin-Solistin.

Das waren am vergangenen Sonntagnachmittag die Zutaten zu einem Klassik-Konzert Open Air, das mehr als 300 Zuhörer für gut zwei Stunden an der Klosterbach-Konzertmuschel in den Veranstaltungspark der Bassumer Freudenburg bei freiem Eintritt in ihren Bann zog. So war es nicht verwunderlich, dass es am Schluss stehende Ovationen des begeisterten Publikums gab.

Auf dem Programm standen die Ouvertüre zu „Der Barbier von Sevilla“, Tschaikowskys Violinkonzert D-Dur, von Camille Saint-Saens „Introduktion und Rondo capriccioso“ sowie die Sinfonie Nr. 4 A-Dur von Felix Mendelssohn-Bartholdy, auch „Italienische“ genannt.

Schon im ersten Werk wirkte das Orchester bestens aufeinander eingestellt. Hervorragend konnten sich dabei die Bläser in Szene setzen, die durch gekonnt und präzise gesetzte Sätze überzeugten. Doch auch das Orchester zeigte durch viel Drive der Streicher, darunter mit Sabine Steinkühler (Violoncello) und Stephan Steinkühler (Bratsche) zwei bekannte Bassumer Musiker, seine gute Verfassung. Denn alle waren noch „heiß“ vom Vortag, an dem das gleiche Programm in Bremervörde vor 700 Besuchern zur Aufführung gekommen war, man sich sozusagen für Bassum „warmgelaufen“ hatte.

Große Virtuosität bekamen die Zuhörer dann im zweiten Werk, dem Violinkonzert D-Dur von Peter Tschaikowsky geboten. Die russische Violinistin Ksenia Dombrowskaya, Ehefrau von Justus Frantz, spielte auf einer, von Giovanni Battista Gabbrielli im Jahre 1770 gebauten Violine, die leihweise nur besonders talentierten Musikern zur Verfügung gestellt wird.

Und das kam besonders im zweiten Satz des Werkes zum Ausdruck. Ihre Hingabe, ihr technisches Vermögen und ihre Einfühlsamkeit machten die melancholischen Passagen zu einem großen Erlebnis. „Ich hatte sogar Tränen in den Augen“, sagte Hildegard Holtorf aus Bassum auf die Frage, was ihr denn am besten gefallen habe.

Nach der Pause gab es dann „Introduktion und Rondo capriccioso“ von Camille Saint-Saens. Auch hier war es wieder Ksenia Dubrovskaya, die auf der melodischen Basis des großartig aufspielenden Orchesters zu Höchstleistungen auflief. Dabei kam es immer wieder zu spannenden Blickkontakten zwischen Semrau und seiner Solistin, von der er begeistert schwärmt und mit der alles auf Anhieb geklappt habe.

„Wir haben das Programm schon dreimal im vergangenen Jahr gespielt“, so Semrau. „So waren lediglich zwei Proben erforderlich, um die Werke auch in diesem Jahr erfolgreich präsentieren zu können.“

Ksenia Dubrovskaya hat sich auch als leidenschaftliche Kammermusikerin einen Namen gemacht. Sie ist darüber hinaus regelmäßiger Gast bei großen deutschen und europäischen Festivals. Sie war auch in Bassum der gefeierte Star dieser ersten gelungenen Auflage von Klassik Open Air, die auch vom Wetter begünstigt war.

„Die Idee zu diesem Konzert an der Bassumer Freudenburg ist Anfang Juni dieses Jahres nach Klassik meets Rock ganz spontan gekommen“, strahlt Ulrich Semrau in einem Gespräch mit dieser Zeitung, nachdem die letzten Takte der „Italienischen“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, der Sinfonie Nr. 4 A-Dur, verklungen waren und das Orchester verdiente stehende Ovationen der weit mehr als 300 Gäste genießen durften.

„Zum kommenden Jahr kann ich mir vorstellen, eine zweite Auflage zu veranstalten, dann aber möglichst im Rahmen des Garten-Kultur-Musik-Festivals stellte Semrau in Aussicht, der das Konzert auch als ein „Dankeschön“ an die Freunde des Orchesters versteht. „Vielleicht haben wir damit auch neue Freunde gewonnen, die sich gerne dem Freundeskreis der Klassischen Philharmonie Nordwest anschließen würden“, so ein sehr zufriedener Orchesterchef abschließend.