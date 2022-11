Kirchengemeinde Bassum ab kommendem Jahr nur noch mit drei Pastoren

Von: Fabian Pieper

Der Superintendent des Kirchenkreises Syke-Hoya, Dr. Jörn-Michael Schröder, sieht eine schwierige Situation in der Kirchengemeinde Bassum gut gemeistert.

Die vergangenen zwei Jahre waren in der Kirchengemeinde Bassum nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern auch durch ruhestands- und krankheitsbedingte Umbesetzungen geprägt. Im kommenden Jahr fällt dort eine Pastorenstelle ersatzlos weg. Superintendent Dr. Jörn-Michael Schröder ist vor der Situation allerdings nicht bange.

Bassum – Trotz einer Sintflut in Form personeller Engpässe hat die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bassum ihre Schäfchen trockenen Fußes in ruhigere Gewässer geführt. Das vergangene Jahr dürfte so etwas wie eine Feuertaufe für die Kirchengemeinde gewesen sein, die sich ab kommendem Jahr anders aufstellen muss.

Derzeit zwei Vertretungen

Ein Rückblick: Neubruchhausens Pastorin Cornelia Harms hat sich Anfang 2020 in den Ruhestand verabschiedet. Seitdem übernimmt Pastor Florian Schwarz ihren Posten – allerdings nur noch bis zum Ende des Jahres. Zudem fällt seit einem knappen Dreivierteljahr Pastor Wiardus Straatmann krankheitsbedingt aus. Für ihn ist Pastor Detlef Korsen aus dem Ruhestand zurückgekehrt. Schwarz und Korsen unterstützen die verbliebenen Pastorinnen Ines-Maria Kuschmann und Sandra Kopmann.

Noch sind also in der Kirchengemeinde Bassum vier Geistliche unterwegs. Doch die bereits seit Längerem bekannten Planungen des Kirchenkreises Syke-Hoya sehen vor, dass im kommenden Jahr von diesen vier Stellen eine ersatzlos wegfällt – die Stelle des Springers Florian Schwarz. Das bestätigt Dr. Jörn-Michael Schröder, Superintendent des Kirchenkreises Syke-Hoya.

Neustrukturierung der Gemeindebezirke

„Die Kirchenvorstände sind derzeit dabei, die Gemeindebezirke neu zu strukturieren“, erklärt Schröder. Dieser Prozess laufe bereits seit zwei Jahren im Hintergrund ab, stehe allerdings kurz vor dem Abschluss.

Die Gründe für die Einsparung einer Stelle und die Neustrukturierung liege im allgemeinen Strukturwandel, führt Schröder aus. So müsse der Kirchenkreis aufgrund von Kirchenaustritten Geld einsparen. „Und wie in allen anderen Berufen auch, merken wir den Fachkräftemangel“, stellt Schröder fest.

Das solle sich aber nicht auf die Qualität der Betreuung der Kirchengemeinde Bassum auswirken. So habe Jörn-Michael Schröder viel Positives über die Vertretungen in Bassum gehört. „Die Springer und Vertreter bemühen sich“, sagt er – doch das sei für ihn keine Überraschung: „Detlef Korsen ist ein zuverlässiger und zugewandter Kollege“, spart der Superintendent nicht mit Lob. Und auch Florian Schwarz hatte sich warme Worte verdient, unter anderem für einen besonderen Kulturgottesdienst zum 50-jährigen Jubiläum der Dreifaltigkeitskirche Neubruchhausen: „Ein tolles Projekt!“

Viel Unterstützung

Das alles sei ein positives Sinnbild für die Situation im Kirchenkreis, so Schröder: „Die Pastorinnen und Pastoren sind sehr solidarisch miteinander.“ Kürzere Ausfallzeiten könnten so sehr gut aufgefangen werden. Bei längeren Ausfällen wie bei Pastor Wiardus Straatmann komme Unterstützung aus dem Kirchenkreis in Form von Springern oder Ruheständlern.

Deshalb sei auch in den vergangenen Monaten die Betreuung der Kirchengemeinde Bassum gewährleistet gewesen. Gleiches gelte auch für die bevorstehenden Weihnachtstage, wie Thorsten Runge vom Kirchenvorstand Bassum bestätigt: „Wir planen ganz normal wie vor Corona.“

Wann Wiardus Straatmann zurückkehrt, das können Runge und Schröder allerdings nicht sagen. „Wir hoffen immer, dass er zeitnah zurückkommt“, sagt der Superintendent, der jedoch beruhigt festgestellt habe, dass durch das Wirken von Detlef Korsen an dieser Stelle „ein Ausfall nicht zu spüren“ sei. Und etwas zusätzlich Positives habe die Situation in Bassum: „Krisenzeiten sind immer auch Innovationszeiten. Die Kirchenvorstände sind engagiert und zeigen, wie man für die Gemeinde ein attraktives Programm trotz allem aufrechterhalten kann. Wir merken durch die gemeinsame Herausforderung, dass es Potenzial gibt. Ich hoffe“, sagt Schröder abschließend“, sie können diesen Weg weitergehen.“