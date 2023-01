„Wir haben einiges vor“: Kinderreich Bassum will Spielplatz ausbauen

Von: Marcel Prigge

Eine Gefahrenquelle für Kinder, gerade bei Regen, soll weichen: Anstelle der rutschigen Holzbrücke soll eine Seilbahn mit Klettergerüst entstehen. © Prigge

Mithilfe einer Spendenaktion will der Förderverein des Kinderreiches Bassum das Außengelände des Kindergartens erneuern. Die Planungen laufen bereits und auch ein erstes Objekt für etwa 14 000 Euro könnte bald aufgestellt werden, verrät Vorsitzende Anne Schumacher.

Bassum – „Wir möchten Großes erreichen und Kinderaugen zum Strahlen bringen.“ Unter diesem Motto soll in Zukunft der Außenbereich des Kindergartens Kinderreich in Bassum erneuert werden. „Wir haben einiges vor“, sagt Anne Schumacher, Fördervereinsvorsitzende des Kindergartens, und berichtet, dass für dessen Finanzierung derzeit Spenden gesammelt werden.

Kinderreich Bassum will Spielplatz ausbauen: Erstes Objekt für 14000 Euro

Nach dem Neubau „Weltentdecker“ für etwa drei Millionen Euro direkt neben dem Kinderreich sehe der alte Spielplatz lieblos aus, so Schumacher. Auch Eltern, deren Kinder im Kinderreich untergekommen sind, hätten sich bereits gemeldet und gefragt, ob im Außengelände etwas passiere. Der Neubau sei bei ihnen „etwas kritisch“ gesehen worden, da ein Teil des Außenbereichs, auf dem die Kinder spielten, für einen Parkplatz für Baustellenfahrzeuge weichen musste. „Alle Eltern wollen eben das Beste für ihre Kinder.“

Es gebe zwar auch Pläne für das Kinderreich – die Küche des Kindergartens soll zwar in Zukunft erweitert werden (wir berichteten) – aber für das Außengelände sei im Haushalt kein Geld vorgesehen. Deshalb werde jetzt der Förderverein aktiv.

Spielzeugbauer aus Nordwohlde hinzugezogen: Spielplatz aus Naturmaterialien

Um herauszufinden, was auf dem Gelände realisierbar sein könnte, habe man sich im Oktober vergangenen Jahres mit Spielplatzbauern aus Nordwohlde zusammengetan. „Uns war das ganz wichtig, dass wir Unternehmen aus der Region einbeziehen“, erklärt Schumacher, und führt aus, dass so der Förderverein auf das Unternehmen Tree Shepherd gestoßen sei, die Spielplätze komplett aus Naturmaterialien herstellen.

Die erste Skizze der Planung: So könnte das neue Objekt auf dem Kindergartengelände aussehen. Das Geld dafür hat der Förderverein bereits zusammen. Skizze: TREE SHEPHERD © Skizze: TREE SHEPHERD

Was genau ist geplant? Viele große und kleinere Sachen, verkündet die Vorsitzende. Unter anderem soll auf einer brachliegenden Fläche ein grünes Klassenzimmer entstehen. „So können wir im Sommer draußen andere Aktivitäten angehen und frühstücken.“ Zudem sollen alte Kletterstangen weichen und auf einem Stück sandigen Geländes soll ein Wasserspielplatz gebaut werden. Um die Planungen insgesamt realisieren zu können, seien rund 40 000 Euro erforderlich, heißt es in einem Kostenvoranschlag von Tree Shepherd.

Das erste Geld verplant: „Eine Kombination aus Klettergerüst und Seilbahn soll für die Kinder entstehen“

Die Kindergartenleitung und der Förderverein warten jedoch nicht, bis die komplette Summe zusammengesammelt ist. Die ersten 14 000 Euro wurden bereits gespendet und die ersten Projekte können angepackt werden. Nach zwei schon aufgestellten Holzpferden soll das erste Großprojekt folgen.

„Eine Kombination aus Klettergerüst und Seilbahn soll für die Kinder entstehen“, verrät die Vorsitzende, weshalb eine vorhandene Holzbrücke weichen soll. „Gerade bei Regen stellt die eine Gefahrenquelle für die Kinder dar.“ An dieser Stelle werde die Seilbahn entstehen. Das Klettergerüst, das daran anschließt, werde so designt, dass die darunter stehenden Pflanzen bleiben könnten. „Das war uns wichtig“, so Schumann, die betont, dass die Kinder gern zwischen den dortigen Büschen spielen.

Informationen Bei Fragen rund um das Projekt steht der Kindergarten Kinderreich unter der Telefonnummer 04241/3096 zur Verfügung.

Wann die gewünschte Summe erreicht ist, sei eine Frage der Zeit und der Sponsoren. Spenden werden derzeit gesammelt und als Dankeschön bekommen Sponsoren einen Platz auf einer Tafel direkt an der Bürgermeister-Lienhop-Straße. „Wenn wir das Geld in diesem Jahr nicht zusammenbekommen, dann im nächsten Jahr“, so Schumann. „Es soll nach und nach etwas entstehen.“