Von Beginn an gesund und abwechslungsreich

Von: Anika Seebacher

Teilen

Vom ersten Brei zum Familienessen: Kerstin Heitz kennt sich mit Ernährung bei Kleinkindern bestens aus. © Seebacher

Kerstin Heitz gibt Eltern Tipps, wie eine vollwertige Ernährung für die lieben Kleinen funktionieren kann.

Bassum – Kinder und Gemüse ist eine Kombination, die nicht immer funktioniert. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass der Nachwuchs die frische Kost nicht mag. „Feste Lebensmittel sind für Babys anfangs fremd. Es ist ein Lern- und Gewöhnungsprozess nötig“, sagt Kerstin Heitz. Sie gibt Müttern im Mütter-Kinder-Zentrum in Bassum seit gut drei Jahren Tipps zu Breikost und Familienessen.

Neun junge Frauen waren kürzlich zum Kurs „Babys Brei selbst gekocht“ gekommen und hatten jede Menge Fragen. „Toll, dass man eine Expertin fragen kann“, kommentierte eine Mutter, die sich von den Meinungen in Internetforen verunsichert fühlt. Zwar würden auch die Hebammen und Kinderärzte Tipps zur Ernährung geben, weiß Kerstin Heitz. „Aber ihnen fehlt die Zeit für eine intensive Auseinandersetzung“. Zudem gebe es immer wieder neue Entwicklungen, so die Fachfrau.

Viele Eltern sind verunsichert

„Viele Eltern sind verunsichert, wie sie ihren Nachwuchs richtig ernähren“, sagt Heitz und weiß: Zu viele widersprüchliche Informationen und gute Ratschläge sorgen häufig für Verwirrung.

Vor allem sollten Eltern ihre Kinder beobachten, lautet Heitz‘ Hinweis. „Es ist wichtig, ein Bauchgefühl für das eigene Kind zu entwickeln. Bei der Ernährung kann man nicht nach Lehrbuch vorgehen“, sagt die gelernte Kinderkrankenschwester, die seit mehr als 20 Jahren in der Präventionsarbeit tätig ist.

Seit einer Fortbildung zur Ernährungsberatung für Kinder und als Mitglied im Familien-Hebammen-Team des Landkreises Diepholz unterstützt Kerstin Heitz Familien mit Kindern bis zum ersten Geburtstag.

Selber kochen ist wertvoll und keine Zauberei

In Sachen Ernährung können Eltern viel kaputt machen, weiß sie: „Es entstehen ungesunde Vorlieben oder Abneigungen.“ Zudem entwickle sich bereits bei den Kleinen Übergewicht, wenn nicht auf eine gesunde und abwechslungsreiche Kost Wert gelegt werde. Besonders wichtig sei es, auf die Qualität der Produkte zu achten, macht Heitz deutlich.

„Selber kochen ist wertvoll und vor allem keine Zauberei“, sagt die Beraterin, die eigenen Angaben zufolge von speziellen Kinderlebensmitteln nichts hält. Insbesondere bei den sogenannten Quetschies würden Kleinkinder weiterhin saugen. „Es ist aber für die Kiefermuskulatur und auch die Sprache wichtig, dass Babys ihren Schluckreiz trainieren und lernen, zu kauen.“

In Naturform seien Lebensmittel am gesündesten, so Heitz weiter. Sie rät dazu, bereits ab einem halben Jahr auch mal eine gegarte Möhre in die Hand zu geben. Und wer nicht selbst kochen könne, solle zumindest auf die Zutatenliste achten.

Eltern sollten Essenszeiten vorgeben

„Eltern sind Vorbilder“, erläutert Heitz auf die Frage, ob Vegetarier ein besonderes Augenmerk auf das Essen legen sollten. Zwar sollte dem Nachwuchs Fleisch nicht komplett vorenthalten werden, da es wichtiges Eisen enthalte, so Heitz. „Aber wenn das Kind sieht, dass Mama kein Fleisch ist, wird es auch ein geringeres Verlangen danach entwickeln.“

Generell seien Regeln wichtig – sowohl für die Eltern als auch die Kinder, verdeutlicht Kerstin Heitz in ihren Kursen. Dazu gehört etwa, dass Eltern die Essenszeiten vorgeben, um so Struktur zu geben.

Überholt sei hingegen die Ansicht, dass der Teller leer gegessen werden muss. „Auch eine Mutter kann nicht wissen, wie groß der Hunger des Babys ist“, sagt Heitz. Das Kind müsse beobachtet werden, um herauszufinden, was es braucht.

Kursangebot Kerstin Heitz gibt seit 2019 im Bassumer Familienzentrum Kurse für Eltern. Ihre Angebote „Babys Brei selbst gekocht“ und „Essen vom Familientisch“ werden vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und der Stadt Bassum gefördert. So entstehen den Teilnehmern lediglich geringe Kosten für die Lebensmittel, die von der Referentin zur Verfügung gestellt werden. „Die Stadt Bassum steht für Familienfreundlichkeit und lebt ihren Vorsatz“, unterstreicht Elsbeth Ruholl vom Familienzentrum. Die Kursangebote gibt sie auf der Internetseite der Stadt Bassum sowie über die Zeitung bekannt.