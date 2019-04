Kinder- und Bastelbücher sind gefragt

Eine Recherche zum Welttag des Buches

+ Brigitte Kyas kann sich über mangelnde Kundschaft in der Bücherei Bassum nicht beklagen. Foto: Julia Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Heute ist der Welttag des Buches. Aber sind Wälzer mit den Seiten aus Papier im Zeitalter des E-Books überhaupt noch gefragt? Und wenn ja, was lesen die Bassumer so? Ein kurzer Besuch in der Bücherei gibt einen kleinen Einblick.