Bilanz nach Bassum Open Air: Kelly, Superstar der Saison

Bassum - Von Anke Seidel. Open Air in Bassum – das ist mittlerweile bei Musikfans aus ganz Deutschland ein Begriff. Vier Konzerte hat Privat-Veranstalter Oliver Launer in diesem Sommer im idyllischen Park der Freudenburg angeboten – und unter dem Strich mehr als 6 000 Besucher gezählt. Superstar der Saison 2018: Michael Patrick Kelly, bei dessen Konzert rund 3 200 Besucher feierten. Die Fans waren zum Teil von weither angereist. „Kelly hat die anderen drei Konzerte finanziert“, sagt Launer.

Und lässt keinen Zweifel: Bei anderen Gastspielen – wie John Lees’ Barclay James Harvest – ist besuchertechnisch Luft nach oben. Nach dem Top-Konzert mit 3. 200 Besuchern und höchsten Sicherheitsanforderungen könne man aber sagen: „Es passen nochmal 400 bis 500 Leute auf das Gelände. Dann ist es aber richtig voll!“

Klar, dass Launer sich für die Saison 2019 eine möglichst große Resonanz wünscht. Denn der gebürtige Bassumer trägt allein das finanzielle Risiko. Er ist gerade dabei, die Verträge für das Sommer-Programm 2019 unter Dach und Fach zu bringen.

Zu wenig Strom für Nena

Fest steht schon jetzt: Eine Hommage an Udo Jürgens (mit Orchester) prägt das Konzert am Freitag, 14. Juni. Martin Schmitt präsentiert Songs des Schlager-Altmeisters am weißen Flügel. Oliver Launer schwärmt: „Er hat die gleiche Stimme. Wenn man die Augen schließt, hört man Udo Jürgens.“ Den Top-Act für Samstag, 15. Juni, will Launer noch nicht verraten. Nur soviel lässt er durchblicken: „Es kommt jemand, der schon mal da war...“

Wie gehabt soll es auch im Sommer 2019 wieder ein Konzert-Duett an der Freudenburg geben. Das bietet sich an, weil der Rahmen – Aufbau, Technik, Verpflegungsstände – doppelt genutzt werden kann. Doch die Technik an der Freudenburg hat ihre Grenzen.

Denn manche renommierte Stars brauchen vor allem eines für ihre Bühnenshow: Strom. Die Rock-Röhre Anastacia hätte er nach Bassum holen können, sagt Launer. Genauso die legendäre Rockband Foreigner. Doch beide hatten bei ihrer opulenten, buchstäblich energiegeladenen Bühnenshow keine Abstriche machen wollen: „Das, was sie haben wollen, geht an der Freudenburg nicht.“

Das gleiche gelte für Nena, die ebenfalls hätte nach Bassum kommen können. Will heißen: Launer kann viele Wünsche seiner Besucher erfüllen – nicht aber die mancher Stars: „Wir haben ja auch keinen Backstage-Bereich“, fügt er hinzu, „und müssen manche Stars mit dem Auto rund um das Gelände zur hinteren Konzertmuschel fahren, damit sie auf die Bühne kommen können“.

Das Bassumer Open Air prägt aber vor allem eines: die Nähe der Musikfans zu den Künstlern. Diese Nähe war es, die etliche Kelly-Fans aus ganz Deutschland schon lange vor dem Konzert hatte anreisen lassen. Dass deren überschäumende Begeisterung zum Sicherheitsrisiko werden kann, gehört bekanntlich zum Show-Geschäft. Oliver Launer setzte auf Deeskalation – und persönliche Gespräche mit den Fans. „Das ist voll aufgegangen“, blickt er zufrieden zurück. Man habe den Fans klar gemacht, dass es bei Ausschreitungen künftig keine Kelly-Konzerte mehr geben könne. Diese Botschaft sei verstanden worden: „Wir hatten alles im Griff.“

Er habe später viele E-Mails von den Fans bekommen. Tenor: „Das war der beste Einlass ever.“ Kommt der Top-Act des diesjährigen Bassumer Open Air noch einmal zurück? Grundsätzlich ausschließen will Launer das nicht.

Neuauflage 2020?

Mit „Philharmonic Rock“, der musikalischen Symbiose der Klassischen Philharmonie Nordwest und der Band des Weyher Theaters, hatte der Konzert-Veranstalter ein besonderes Musik-Erlebnis geboten: Classis meets Rock – ein Wiederhören mit Poprock-Klassikern in ganz neuen Arrangements. Dürfen sich die Fans, die in diesem Fall vor allem aus dem Landkreis Diepholz und dem Bremer Raum kamen, auf eine Neuauflage freuen? „Wenn alles so läuft wie geplant, könnte das 2020 der Fall sein“, antwortet Launer – und hofft, mit seinen Angeboten mehr Bürger seiner Heimatstadt begeistern zu können.

Den Anteil der Bassumer bei seinen Open-Air-Konzerten schätzt er auf 150 bis 200 – da ist also noch Luft nach oben.

Launer engagiert sich, „weil es mir Spaß macht!“ Auch wenn damit ein enormes finanzielles Risiko verbunden sei. Denn Besucherzahlen, Wetter und andere Unwägbarkeiten lassen sich ein Jahr vor Unterzeichnung der Star-Verträge nicht einschätzen. Doch letztere müssen erfüllt und bezahlt werden – egal, ob die Einnahmen reichen oder nicht.

In drei Jahren hat Launer insgesamt acht solcher Konzerte präsentiert – von Albert Hammond über Johannes Oerding, Saga und Manfred Mann bis Kelly. Letzteres war „das schwierigste und das größte“, sagt Launer.

„Päpstlicher sein als der Papst“

Wer 2019 das zweite Konzert-Duett an welchen Terminen bestreitet, steht noch nicht fest. Nur soviel: Die Sicherheitsvorkehrungen, die einzelne Besucher als übertrieben kritisiert hatten, sind Standard. „Bei uns gelten eins zu eins die Sicherheitsvorkehrungen der Stadthalle“, sagt Oliver Launer.

Er kennt die Kritik von Zuhörern, die mitgebrachte Klappstühle oder Sitzkissen am Eingang abgeben müssen – und den Wunsch, großzügiger zu sein. „Aber da muss ich päpstlicher sein als der Papst“, bittet der Konzertveranstalter um Verständnis. Denn wenn im schlimmsten aller denkbaren Fälle Menschen in Panik über ein Sitzkissen stolpern und andere mit sich reißen, trägt Launer am Ende persönlich die Verantwortung: „Das geht tausendmal gut. Aber wenn es mal passiert, muss ich dafür geradestehen.“

Jetzt freut er sich erstmal auf die Herbstsaison der Veranstaltungen, die er in Bassum organisiert (siehe Info-Kasten) und hofft auf viele Gäste.