Keine Sozialarbeit mehr für Flüchtlinge

Von: Gregor Hühne

Hyacinthe Mokom Fomboh, im Bild mit Bürgermeister Christian Porsch, arbeitet nicht mehr in Bassum. © Edgar Haab

Die Stadt Bassum kann die halbe Stelle kurzfristig nicht besetzen.

Bassum/Syke – Bassum hat aktuell keinen Sozialarbeiter für Flüchtlinge mehr und kann die Teilzeitstelle mangels geeigneter Bewerber kurzfristig nicht besetzen. „Herr Hyacinthe Mokom Fomboh arbeitet hier nicht mehr“, bestätigt Karsten Bödeker, Bassums Erster Stadtrat. Der gebürtige Afrikaner, der sich hauptamtlich als Sozialarbeiter für Bassum und Syke um Neuankömmlinge gekümmert hatte, füllte die Aufgabe für Syke und Bassum seit Juli 2018 aus.

Im August dieses Jahres habe der Sozialarbeiter und Migrationsberater aber auf eigenen Wunsch hin seinen Arbeitsplatz gewechselt und rückt damit näher an seinen Wohnort. Hyacinthe Mokom Fomboh, genannt Hyan Fomboh, arbeitet nun in Wildeshausen als stellvertretender Integrationsbeauftragter und ist bei der Kreisverwaltung des Landkreises Oldenburg angestellt.

Wie geht es nun weiter in Bassum und Syke? „Wir haben die Stelle ausgeschrieben“, sagt Bödeker. Es habe bereits Auswahlgespräche gegeben, jedoch gebe es bislang keinen geeigneten Bewerber. „Es ist kein Geheimnis, dass die Zahl der Bewerber überschaubar ist“, fasst Bassums Erster Stadtrat zusammen.

Bislang gibt es keine geeigneten Bewerber

Zum Aufgabenprofil eines Flüchtlingssozialarbeiters in Bassum gehören laut einer Broschüre unter anderem: Orientierung im neuen Wohnumfeld, Hilfe bei Alltagsfragen, Unterstützung bei Behördengängen, Beratung und Betreuung bei der sozialen und gesundheitlichen Versorgung, Unterstützung bei der Anmeldung im Kindergarten und in der Schule, Vermittlung zu Sprachkursangeboten, Förderung sozialer Kontakte, Einzelfallberatung und Netzwerkarbeit, Vermittlung zu weiteren Beratungsangeboten, Unterstützung beim Einstieg in das Arbeitsleben, Betreuung bei der Wohnungssuche sowie Beratung bei familiären oder beruflichen Konflikten.

Eine Menge Aufgaben, für die die Stadt Bassum die Stelle gerne besetzt hätte. „Da die bisherige Bewerberlage nicht erfolgversprechend war, hat die Stadt Bassum beschlossen, das Anforderungsprofil herunterzuschrauben“, sagt Karsten Bödeker. Unter anderem soll der Fokus „ein bisschen mehr auf das praktische Profil“ gelegt werden sowie auf Erfahrung. Gesucht werde eine Person mit interkultureller Kompetenz und idealerweise Erfahrung in der Flüchtlings- und in der Behördenarbeit. Abgesehen werden soll auf den Nachweis eines Abschlusses einer sozialpädagogischen Ausbildung.

Syke hat bereits jemanden eingestellt

Bisher gab es eine überschaubare Bewerbersituation, Kandidaten seien eingeladen worden, was die Stadt Syke organisiert habe. Die Stadt Bassum war dabei, berichtet Bödeker. Nur eine Person habe sich als geeignet herausgestellt. Die könne aber nur 25 Stunden pro Woche arbeiten. „In Absprache mit Syke ist entschieden worden, dass der Wunsch, die Stelle eines Flüchtlingssozialarbeiters zu besetzten, bei der Stadt Syke größer ist. Daher ist die Person bei der Stadt Syke angestellt“, sagt Bödeker. Für beide Städte hätte eine geteilte Teilzeitkraft nicht ausgereicht. Das sei nicht hilfreich für beide Kommunen, so das Resümee aus Bassum.

Bisher habe es eine kollegiale und gemeinsame Ausschreibung der Städte Bassum und Syke gegeben. Das gehe auf die gute Zusammenarbeit der Bürgermeister Laue und Porsch zurück, so Bödeker. Zukünftig suche Bassum aber eigenständig nach Kandidaten.

Bassum sucht nun eigenständig

Und Fomboh? „Herr Mokom Fomboh war Ansprechpartner für Flüchtlinge und Hilfe für Behördenangelegenheiten“, so Bassums Erster Stadtrat. Die Themenfelder umfassten die Integrationsarbeit und Kulturvermittlungen. Die meiste Hilfe erfolgte aber im Sozialhilfebereich. Dabei sei das Angebot unterschiedlich stark angenommen worden, heißt es aus dem Rathaus.

„Herr Fomboh macht nicht das Gleiche wie in Bassum. Er ist nicht direkt in der Migrationssozialarbeit“, erzählt Integrationsbeauftragte Ute Frankenfeld, Fombohs neue Vorgesetzte. Zu den Aufgaben zählt die Koordinierungsarbeit der Flüchtlingshilfe. Aus arbeitsrechtlichen Gründen möchte Fomboh sich selbst nicht ohne vorherige Rücksprache zu seiner neuen und alten Tätigkeit äußern.

Ute Frankenfeld berichtet, wie der Nachbarlandkreis Oldenburg in der Flüchtlingssozialarbeit aufgestellt ist: „Wir haben hier in jeder Kommune einen Migrationssozialarbeiter. Das sind acht kreisangehörige Kommunen und acht Migrationssozialarbeiter.“ Die seien Ansprechpartner für alle zugewanderten Menschen, also auch für Arbeitsmigranten, von denen viele aus Bulgarien stammen. „Wir versuchen, Strukturen zu schaffen, damit die Integrationsarbeit vor Ort gut läuft“, ergänzt Frankenfeld. Ein Baustein sind beispielsweise „die ehrenamtlichen Sprachmittler im Landkreis Oldenburg“. Die könnten im Bedarfsfall bei den Integrationsbeauftragten angefordert werden.