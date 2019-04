Keine Punkte für „Romänien“

Bassum - Von Heiner Büntemeyer. Der Gewinner ist immer als nächster dran. Das ist so Brauch bei der Bassumer Feuerwehr. Im vorigen Jahr hatte die Feuerwehr aus Groß Ringmar die Funk- und Fahrübung gewonnen. Daher war sie jetzt Ausrichter der diesjährige Übung. 14 Gruppen nahmen am Sonnabend daran teil.

Als Gäste beteiligten sich auch Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Cantrup sowie jeweils ein Team des DRK und des Technischen Hilfswerks an dem Wettbewerb.

Am Start erhielten die Teilnehmer mehrere nummerierte Umschläge, die sie unterwegs nach einem Funkspruch öffnen mussten, um die Koordinaten für das nächste Fahrziel zu erhalten. Auch ihre Aufmerksamkeit war unterwegs gefordert, denn sie mussten am Straßenrand platzierte Schilder mit Buchstaben und Zahlen entdecken und notieren.

Die Fahrstrecke war insgesamt 32 Kilometer lang und führte auf Umwegen über Abbenhausen nach Mörsen und über Wedehorn zurück nach Groß Ringmar. Unterwegs hatten die Organisatoren mehrere Stationen aufgebaut, wo die Teilnehmer Aufgaben erledigen mussten um Punkte für ihre Wertungskarten zu erwerben. In Abbenhausen, zum Beispiel, musste ein Teilnehmer mit verbundenen Augen aus einer Kübelspritze gepumptes Wasser in ein Ziel spritzen. Am Twistringer Gymnasium standen Fühlkästen und auf dem Sportplatz in Mörsen mussten aus bereit liegenden Buchstaben innerhalb von zwei Minuten die Namen von möglichst vielen europäischen Ländern gelegt werden. Für „Romänien“ gab es allerdings keinen Punkt, und wer bei der Schweiz das Z nicht finden konnte und statt dessen ein umgedrehtes N anfügte, blieb trotz der pfiffigen Lösung ebenfalls ohne Punkt.

Spaß machte das Ratespiel um Feuerwehr-Fachbegriffe, die von zwei Mitspielern beschrieben wurden und von ihrem Partner geraten werden mussten.

Zum Schluss mussten drei Mitglieder jeder Gruppe mit dem Fahrrad einen Parcours durchfahren – möglichst langsam und ohne zwischendurch abzusteigen. Einige hatten damit durchaus ihre liebe Müh.

Nach der Ankunft am Ziel wurde jeweils der Tachostand abgelesen. Für Entfernungen, die darauf schließen ließen, dass sie sich Fahrer unterwegs „verfranzt“ hatten, gab es Punkteabzüge. Kristin Schneider und René Laurinat werteten die Wettkampfbögen aus. Sie hatten gemeinsam mit Ortsbrandmeisterin Mareike Landwehr die Spiele vorbereitet, die Strecke abgesteckt und von ihren Kameraden bei der Besetzung der Stationen große Unterstützung erhalten.

Gegen 17.30 Uhr glänzten sieben kleinere Pokale und der große Wanderpokal in der Sonne. Norbert Lyko von der Stadt Bassum dankte den Teilnehmern für ihr Kommen und den Organisatoren für die Vorbereitung dieser Rallye. Der stellvertretende Stadtbrandmeister Dieter Engler lobte die umsichtige Arbeit der Organisatoren und verlas anschließend die Tabelle. Schließlich jubelten die Bassumer und die Nordwohlder. Die Bassumer deshalb, weil sie Zweite geworden waren und im nächsten Jahr nicht die Ausrichter sind. Die Nordwohlder Gruppe mit Stefan Blöhte, Sven Nolte, Niklas Dickmann und Jens Nolte deswegen, weil sie die Funk- und Fahrübung gewonnen hatten.

Dass sie im nächsten Jahr nicht mitfahren dürfen, weil sie die Übung ausrichten müssen, nahmen sie ganz gelassen. „Wir haben ja noch die Aufzeichnungen vom vorigen Jahr“, lachten sie.