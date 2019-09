Keine Keime im Trinkwassernetz

OOWV spült und desinfiziert Leitung im Baugebiet Astrid-Lindgren-Straße

+ 32 Grundstücke umfasst das neue Baugebiet an der Astrid-Lindgren-Straße. Noch sind die Häuser nicht an das Trinkwassernetz angeschlossen. Foto: Janna Silinger

Bassum - Von Frauke Albrecht. Wie sauber ist das Trinkwasser in Bassum? „Sehr sauber! Das können wir garantieren!“, sagt Heiko Poppen, Pressesprecher des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV). In einem Baugebiet an der Astrid-Lindgren-Straße sind bei einer Probenentnahme Keime gefunden worden. Anwohner erzählen, dass diese auch nach einer Spülung nicht verschwunden seien. Nun sorgen sie sich, dass das Trinkwasser verunreinigt sein könnte.