Petra Nolte: Für keine Arbeit zu schade

Bassum - Von Frauke Albrecht. „Ich hatte insgeheim gehofft, Sie sagen den Termin ab.“ Petra Nolte aus Nordwohlde lächelt. Sie steht nicht gerne im Mittelpunkt. Es ist ihr unangenehm, dass sich die Zeitung angemeldet hat, um sie zu porträtieren. Petra Nolte erhielt kürzlich von der Stadt Bassum die Ehrenamtsmedaille.

„Andere tun doch auch ganz viel“, winkt sie ab. So habe sie auch reagiert, als Nordwohldes Ortsvorsteherin Birgit Kattau sie als Preisträgerin vorgeschlagen hatte, erzählt sie. Ihre Einwände blieben ungehört. Die Medaille steht in der Glasvitrine im Wohnzimmer. Am Ende habe sie sich doch tüchtig gefreut. „Meine Mutter ist stolz auf mich“, erzählt sie gerührt.

Die 50-Jährige ist in Nordwohlde stets die helfende Hand im Hintergrund. Sie übernimmt Arbeiten, für die sich andere nicht gerade vordrängeln – wie Gardinen waschen oder putzen. „Ich kann schlecht Nein sagen“, nimmt sie es mit der ihr eigenen Art von Humor.

Zu den ungeliebten Arbeiten gehört unter anderem die Reinigung des Feuerwehrgerätehauses. Nolte scherzt: „Seit der Ehrung habe ich das Gefühl, ich muss das Feuerwehrhaus von oben bis unten putzen.“

Petra Nolte gehört zu der Sorte Mensch, die sich nicht lange grämt, sondern macht und dabei ihr positives Denken nicht verliert. Und: Sie kann über sich selbst lachen. Vor Jahren habe sie sich über eine flapsige Bemerkung ihres Sohnes geärgert – „meine Mutter ist die Putze von der Feuerwehr“. Heute nennt sich sich scherzhaft selbst so.

„Ich kann schlecht Nein sagen“

Petra Nolte ist seit 32 Jahren in der Feuerwehr. „Ich habe mich dort vom ersten Tag an wohl gefühlt.“ Die Karriereleiter ist sie nicht raufgeklettert. „Keine Zeit für Lehrgänge. Zu mehr als zur Oberfeuerwehrfrau hat es nicht gereicht.“ Sie fährt zu Einsätzen, stellt die Präsentkörbe für die Alterskameraden zusammen und steuert Salate oder Kuchen bei, wenn sie benötigt werden. Zur Übergabe des neuen Feuerwehrautos zauberte sie mal nebenbei Salate für 120 Personen.

Darüber hinaus ist Nolte gleich in zwei Schützenvereinen aktiv: PHL und Nordwohlde. Bei den PHLern ist sie seit 23 Jahren Zugführerin. „Da gehe ich auch zu Geburtstagen und Hochzeitsjubilaren, wenn es gewünscht wird.“ Im Sportverein ist sie ebenfalls – „derzeit nur als passives Mitglied“, lächelt sie.

Beim Empfang der Stadt lobte die stellvertretende Bürgermeisterin Cathleen Schorling in ihrer Laudatio Nolte für deren aufopferungsvolle Pflege ihrer Eltern. „Etwas anderes kam für mich nie in Frage“, sagt sie. 2001 erlitt ihr Vater einen Schlaganfall. Er berappelte sich zwar wieder, blieb aber halbseitig gelähmt. Petra Nolte übernahm die Betreuung und Pflege – und ermöglichte ihren Eltern so, im eigenen Haus bleiben zu können. Sie wohnen nebenan.

Die ganze Familie zieht an einem Strang

Rückblickend sagt sie: „Da wächst man so rein. Es gab Tage, die waren anstrengend. Vor allem, als die Kinder noch kleiner waren.“ Sie ist stolz, dass die ganze Familie immer an einem Strang zog – bis heute. Auch wenn manchmal Abstriche gemacht werden mussten. „Wir sind nicht in den Urlaub gefahren. Aber es war nie ein Thema.“ Im vergangenen Jahr starb ihr Vater. Seinen Tod hat Petra Nolte noch nicht ganz verwunden. Sie vermisst ihn. Mittlerweile ist auch ihre Mutter pflegebedürftig. Nolte: „Alles bleibt, wie es ist.“ Die 50-Jährige kümmert sich um zwei Haushalte, den großen Garten und die gesamte Familie.

In Nordwohlde fühlt sie sich wohl. „Ich wollte nie weg.“ Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur städtischen Hauswirtschafterin in Bremen. Später arbeitete Nolte als Betriebsleiterin in einem Steakhouse. Doch die Gastronomie verträgt sich nicht so gut mit dem Familienleben. „Ich gab den Job auf, als ich meinen Mann kennenlernte.“ Das Paar baute auf dem Grundstück der Eltern ein Haus, heiratete und bekam zwei Söhne.

Die Familie genießt den dörflichen Charakter Nordwohldes. Man kennt sich. Schule, Kindergarten, Dorfladen, bald eine Sporthalle. Nolte fehlt kaum etwas im Ort. Wenn sie einen Wunsch frei hätte: „Dann würde ich mir wünschen, dass die Feuerwehr in den kommenden zehn Jahren einmal das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager ausrichtet. Da würde ich gerne mithelfen.“