Kein erfolgreiches Marketing ohne Budget

Bassum - Von Frauke Albrecht. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, hat Goethe einmal gefragt. Noch heute hat dieses geflügelte Wort nichts an seiner Aktualität eingebüßt – im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, dass manch einer Kompetenz einkauft, statt sich der Erfahrung vor Ort zu bedienen. Diese Erfahrung hat auch Prof. Dr. Rainer Hartmann gemacht.

Der 52-Jährige aus Bassum lehrt und forscht an der Hochschule Bremen. Seine Schwerpunkte sind das Marketing-Management von Tourismus und Freizeit, Stadtmarketing sowie Kultur- und Eventmanagement. Mit seinen Studenten hatte er in den vergangenen Jahren bereits mehrmals seinen Heimatort als Forschungsobjekt ausgewählt und verschiedene Konzepte erstellt. Diese, darunter auch repräsentative Umfragen, verschwanden ein ums andere Mal in diversen Schubladen.

2011 wurde Hartmann in den Rat der Stadt Bassum gewählt. Das hat den Professor bewogen, nun mit seinen Studenten an anderen Orten zu forschen.

Einmal Ratsmitglied hat er die Erfahrung gemacht, dass seine Kompetenz als Marketing-Experte – in dem Bereich hat er nunmal jahrelang gearbeitet – in Bassum nicht immer akzeptiert wird. Während andere Städte ihn als Gutachter beauftragen und bezahlen, gibt er den Bassumern den ein oder anderen Tipp gratis. Aber das kommt eben nicht immer gut an als Grünen-Ratsherr. Und einige könnten eben die politische Brille nicht absetzen. „Ich sage das ja nicht, weil ich Grüner bin, sondern weil das meine berufliche Expertise ist. – Das kann auch frustieren.“

Dabei hat Bassum in Sachen Marketing einiges nachzuholen. Vor fünf Jahren hat der Hochschulprofessor ein Buch herausgegeben. Titel: „Marketing in Tourismus und Freizeit“. Hartmann: „In erster Linie ist es ein klassisches Lehrbuch für Studierende. Es dient als Einstiegslektüre in das Marketing von Tourismus- und Freizeitorganisationen. Es soll grundlegendes Basiswissen vermitteln, praktische Anleitungen für Herangehensweisen sowie Fallbeispiele aus verschiedenen Bereichen geben.“

Bei der Buchvorstellung 2013 sagte Hartmann: „Da es um Basisinformationen geht, könnte das Werk nicht nur für angehende Tourismusmanager interessant sein, sondern auch für Kommunen, die das Potenzial dieser Themen für sich entdeckt haben.“

Mittlerweile hat er die zweite Auflage herausgebracht, mit ein paar Überarbeitungen – unter anderem das Buch um ein Kapitel nachhaltiges Marketing ergänzt.

Bleibt die Frage: Wo würde Bassum heute stehen, wenn sich alle Verantwortlichen das Buch gekauft und gelesen hätten? Hartmann lächelt. „In Bassum hat es ja tatsächlich einen Stadtentwicklungsprozess gegeben“, sagt er. Und das sei im Prinzip schon mal gut. „Allerdings wurde etwas ganz Grundlegendes weggelassen – die Analyse und die Zielformulierung sind viel zu kurz gekommen beziehungsweise übersprungen worden“, so Hartmann.

Einem Marketingprozess liege eine gewisse Logik zugrunde. Fehlen die genannten Elemente (Analyse, Zielsetzung, Strategieentwicklung, Gestaltung, Realisierung, Kontrolle), dann sei alles Weitere im wahrsten Sinne ziellos und beliebig.

Was er anders machen würde? „Die Basis für eine erfolgreiche Kommunikation ist heute eine leistungsfähige Homepage. Die haben wir nicht. Ich glaube, dass Bassum großes Potenzial hat, es gibt viele tolle Veranstaltungen, attraktive historische Orte, aber keine koordinierende Kraft. Eine der ersten Aufgaben müsste sein, ein engmaschiges Netzwerk aufzubauen. Dabei könnte eine Art Stadtmanager durchaus sinnvoll sein. Die Finanzierung dieser Fachkraft muss sich Bassum leisten wollen.“

Eine der Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Stadtmarketing sei aber, dass Ressourcen dafür bereitgestellt werden. Hartmann: „Das machen viele Kommunen falsch. Sie entscheiden sich für einen Prozess, hinterlegen diesen aber nicht mit einem Budget. Auch Bassum hat dafür kein alleiniges Budget.“