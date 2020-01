Einbruch in Volksbank Bassum : Kein Bargeld aus dem Automaten

Ermittlungen laufen

+ Beide Geldautomaten sind nicht betriebsbereit. Mitarbeiter bemühen sich um Ersatz. Foto: Berthold Kollschen

Kein Bargeld aus dem Automaten: Damit mussten in den vergangenen Tagen die Kunden der Volksbank in Bassum leben. Beide Geräte in der Eingangshalle waren außer Betrieb. Der Grund, der auf dem Informationsschreiben über dem Ausgabeschacht angegeben war: Vandalismus. Äußerliche Schäden waren an den Geräten jedoch nicht zu erkennen.