Lernen von und mit Tieren

Von: Anke Seidel

Tierisch viel Freude haben Karen Barjenbruch und ihre Hündin Mia (vorn) mit deren bester Freundin Malou. © Anke Seidel

Karen Barjenbruch hat die Wirkung von Tieren auf Kinder untersucht. Sie sind beruhigend und können bei der Entwicklung von Fähigkeiten helfen.

Landkreis Diepholz – Malou und Mia sind beste Freundinnen und toben auf dem Plendelhof in Dimhausen ausgelassen herum. Jeden Besucher begrüßen die Hündinnen herzlich. Karen Barjenbruch freut es. Sie ist gelernte Heilerziehungspflegerin und hat eine besondere Beziehung zu Tieren: Die Twistringerin hat sich zur Fachkraft für tiergestützte Intervention ausbilden lassen – und arbeitet jetzt mit Erwachsenen mit Handicap. Aber sie ermöglicht auch Kindern beim Reitunterricht in der blühenden Landschaft rund um den Plendelhof ganz besondere Erfahrungen mit Pferden.

Haustiere sind eine Möglichkeit, verschiedene Fähigkeiten zu verbessern

Zwei besitzt die Twistringerin selbst, kann aber weitere Ponys und Pferde auf dem Plendelhof einsetzen. Ihre Hündin Mia kennt den Umgang mit Kindern gut, weil sie regelmäßig im Waldkindergarten Twistringen im Einsatz ist. Karen Barjenbruch arbeitet als Erzieherin im Kinder- und Familienzentrum Pusteblume Twistringen. Sie hält aber auch Vorträge, weil sie die Wirkung von Tieren auf Kinder untersucht hat.

Ihre gleichnamige Facharbeit umfasst 40 Seiten. Für die Volkshochschule (VHS) des Landkreises hat sie erst vor wenigen Wochen referiert. Perspektivisch ist ein neuer Kurs im kommenden Jahr geplant – als Unterstützung für Eltern, die ihre Kinder optimal fördern möchten und deshalb über ein Haustier nachdenken, aber auch für pädagogische Kräfte.

„Jeder spürt, dass Tiere eine Wirkung haben“, beschreibt die 32-Jährige eine allzu menschliche Erfahrung. Aber gibt es Beweise dafür? Karen Barjenbruch führt in ihrem Vortrag gleich drei Thesen und wissenschaftliche Untersuchungen an. Zum einen die Biophilie, die Liebe zum Lebendigen, wie sie der bekannte Psychoanalytiker Erich Fromm beschrieben hat. Will heißen: Tiere und Pflanzen haben eine positive Wirkung auf den Menschen. „Das ist bewiesen“, sagt Karen Barjenbruch, „man fühlt sich einfach hingezogen“. Sie blickt auf Bildschirmschoner mit Fotos von Waldlandschaften oder Meeresstränden. „Ärzte in Japan verschreiben Waldbaden“, verweist die 32-Jährige auf einen medizinischen Aspekt.

Man kann Beziehungen zu Tieren aufbauen, die ebenso wichtig sind wie die zu einem Menschen.

Ihre zweite These betrifft das erforschte Bindungsverhalten. Sicher gebundene Menschen – sie haben als Kinder gelernt, dass ihre Mutter oder eine andere Bezugsperson zuverlässig für sie da ist – könnten sich als Erwachsene wieder eine feste, vertrauensvolle Beziehung aufbauen. „Wenn man aber nicht sicher gebunden ist, fällt es einem schwer, verlässliche Beziehungen einzugehen“, erläutert Karen Barjenbruch. Im Klartext: Menschen mit diesem frühkindlichen Erfahrungsmuster scheitern oft in ihren Beziehungen, wenn sie nicht hart an ihren Prägungen arbeiten. Auch dabei können Tiere helfen: „Man kann Beziehungen zu Tieren aufbauen, die ebenso wichtig sind wie die zu einem Menschen.“ Karen Barjenbruch verweist auf eine Studie mit unsicher gebundenen jugendlichen Heimkindern: Sie konnten zu Tieren problemlos Vertrauen aufbauen.

Die dritte These ist die Du-Evidenz – der Zeitpunkt, an dem Kinder ihr Gegenüber als ein eigenständiges Individuum wahrnehmen. Ob Mensch oder Tier: Die Kinder erkennen, dass ihr Gegenüber ein eigenes Wesen hat, eine eigene Persönlichkeit. Diese im Unterbewusstsein tief verankerte Erkenntnis kann die Fachkraft für tiergestützte Intervention mit einer einzigen Frage sichtbar machen: „Welche Erfahrung hast du mit Tieren gemacht?“

Haustiere sind eine große Herausforderung und Verantwortung ‒ mit ihnen leben können aber schon Babys

Sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen hat Karen Barjenbruch festgestellt: „Jeder hat sofort ein Tier, an das er denkt.“ Selbst bei Lassie oder Black Beauty aus den legendären Fernsehserien wirke die Du-Effizienz: „Man muss herausfinden, welche Persönlichkeit das Tier hat“, beschreibt Karen Barjenbruch die menschliche Triebfeder.

Die Entscheidung für ein Haustier bedeute natürlich eine große Herausforderung und Verantwortung. Welches Tier zu wem und zu welcher Familie passe, hänge von der Lebenssituation ab: Tier, Mensch, Wohnverhältnisse, Arbeitsstelle. Wer sich für einen Hund oder für ein Pferd entscheide, „sollte im Idealfall schon vor dem Einzug einen Trainer an seiner Seite haben“, sagt die 32-Jährige.

Ab welchem Alter sollte ein Kind mit einem Haustier leben? Das könne schon Babys guttun, antwortet Karen Barjenbruch – und erinnert an Menschen mit Handicap, die den Entwicklungsstand eines Neugeborenen haben oder im Wachkoma liegen. Erfahrungen hätten gezeigt: „Tiere beruhigen sie mit ihrer Ausstrahlung, die Menschen entspannen sich.“ Aber schon in der Schwangerschaft ein Haustier anschaffen zu wollen, wie eine junge Frau erwogen hatte, „empfinde ich als eher schwierig“, sagt die Heilerziehungspflegerin. „Man kann sich nur auf ein Wesen konzentrieren“.

Theoretisch fängt der Umgang mit Tieren bei den Schnecken im Garten an. Auch diese Tiere können einem unglaublich viel bringen.

Bei der Wahl des richtigen Zeitpunkts sollten Eltern durchaus ihrer Intuition vertrauen. Die 32-Jährige betont: „Theoretisch fängt der Umgang mit Tieren bei den Schnecken im Garten an. Auch diese Tiere können einem unglaublich viel bringen.“ Ganz wichtig sei in jedem Fall die Frage: „Was braucht dieses Tier, um glücklich zu sein?“ Karen Barjenbruch verweist auf das sogenannte hedonische Budget, das alle artspezifischen und individuellen Bedürfnisse eines Tieres umfasst.

Und sie wirft auch einen Blick auf die Schattenseiten – wie die Überforderung eines Menschen in plötzlich schwierigen Lebenssituationen. „Dann sollte man sich Hilfe von außen holen, bevor die Tiere verwahrlosen!“ Damit sie vorher in gute Hände abgegeben werden könnten.