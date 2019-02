Igor Barbosa hat seinen ersten Song auf Spotify veröffentlicht

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Nein, „der DSDS-Kandidat“ möchte Igor Barbosa nicht mehr sein. Nicht, weil er die Zeit bei der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar bereut, an der er 2016 teilnahm und den fünften Platz belegte. „Es war schön“, erklärt der 22-Jährige. Aber der ehemalige Schüler der OBS Bassum hat sich weiterentwickelt und möchte diesen Stempel nicht mehr aufgedrückt bekommen. Er bezeichnet sich als Künstler. Und seine Kunst ist nach wie vor die Musik, in die er Zeit und Herzblut steckt. Nichts anderes will er machen, daran habe sich nichts geändert, so Barbosa.

Wer mit ihm spricht, glaubt ihm. Die Begeisterung schwingt in seinen Worten mit. Und für seinen Traum nimmt er einiges in Kauf, hat zum Beispiel schon Tausende von Kilometern zurückgelegt. So war er unter anderem in Amerika, um Erfahrungen zu sammeln und in Südportugal im Studio, wo er ebenfalls viel gelernt und Musik gemacht hat. „In diesem sonnigen Land bekommt man ein sehr gutes Sommer-Feeling mit“, erklärt Barbosa, der noch immer ab und zu ins Englische rutscht, wenn ihm die deutsche Vokabel fehlt.

Aktuell lebt er in Süd-Deutschland bei einem Kumpel, den er durch die Musik kennengelernt hat. Gemeinsam schreiben sie Songs, komponieren, managen sich quasi selber. „Alles alleine“, so Barbosa. Das hört sich anstrengend an - und das ist es auch, wie der 22-Jährige bestätigt. Aber nach den Erfahrungen, die er mit zwei Managements gemacht hat, hat er sich für diesen Weg entschieden. „Man vertraut den falschen Leuten, die einem viel versprechen, aber es kommt nichts dabei rum. Darum sind auch keine Songs von mir erschienen, obwohl ich genug Material habe, um ein Album aufzunehmen.“ Das vergangene Jahr sei deswegen auch ziemlich bescheiden gewesen. „Ich war in einem Vertrag gefangen.“

Aber jetzt ist er frei und die schlechten Erfahrungen haben ihn nicht entmutigt. Barbosa hat daraus für sich eine Lehre gezogen: „Wenn man etwas richtig haben will, muss man es eben selber machen!“ Und seine Einstellung trägt Früchte. Das, was die beiden Managements nicht geschafft haben, hat er nun umgesetzt und seinen ersten Song auf Spotify veröffentlicht. „Tranquillo“ (Ruhig) heißt er. „Meine lateinamerikanischen Wurzeln schwingen darin mit“, erklärt der Sohn brasilianischer Einwanderer. Die Idee zu dem Lied kam ihm in Portugal, als er gerade ziemlich „broke“ (pleite) war.

Barbosa mag seine Lieder „natürlich“. Damit meint er, dass er nicht ewig an ihnen herumfeilt, sondern die Ideen mehr aus dem Bauch heraus kommen und auch so umgesetzt werden. „Ich glaube, dann ist Musik am besten“, meint der 22-Jährige. Fällt ihm eine Passage für einen Text ein, schreibt er sie schnell in sein Handy, in dem sich inzwischen schon eine stattliche Sammlung befindet. Später arbeitet er sie dann in Lieder ein.

Bis zum 14. Februar möchten er und sein Kumpel noch zwei weitere Songs veröffentlichen. Auch auf Youtube will er seinen Zuhörern etwas bieten, um seine Musik bekannter zu machen. Vielfalt ist ihm dabei wichtig. Die Lieder sollen sich nicht gleich anhören.

Obwohl Barbosa nun genau das tut, was er liebt, sei das Leben als Musiker nicht leicht. „Es ist ein schwieriger Weg, man muss sich durchkämpfen und braucht einfach Kontakte. Aber ich habe mich schon vor Jahren dafür entschieden und bleibe auch dabei.“ Hin und wieder denkt er sehnsüchtig an seine Zeit in Bassum, als „ich noch jung war und keine Sorgen hatte“. Seine Familie, die ihn unterstützt, lebt noch in Bassum. Mit ihr und ein paar Freunden hält er Kontakt.

Ansonsten will Barbosa nicht zurückschauen. „Man muss ja was erreichen und hat ja Ziele.“ Sein Ziel ist es, sich eine Fan-Gemeinde zu erspielen und von seinem Beruf irgendwann leben zu können. Die Rückmeldungen, die er von Musiker-Kollegen bekommt, machen ihm Mut. „Sie sagen alle, dass ich das kann. Dann muss das auch was werden.“