Bassums Kirchen lassen Leute kalt

Die Kirchenvorsteher ziehen im Februar Bilanz, ob und wann die Heizung in den Bassumer Kirchen wieder hochgedreht wird. Doch weil seit Beginn der Heizperiode die Gemeinden vielerorts in die Gemeindehäuser ausweichen, fallen Veranstaltungen aus oder werden verlegt. Sehr zum Missfallen einiger Kirchenmitglieder.

Bassum – Die evangelische Kirchengemeinde Bassum hatte sich entschieden, wegen der gestiegenen Strom- und Gaskosten infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine, weniger zu heizen (wir berichteten). Seit Herbst müssen sich die Kirchengänger in Bassum, Nordwohlde, Sudwalde und Neubruchhausen daher auf kältere Temperaturen einstellen und teilweise auf die Gemeindehäuser ausweichen.

Von Kirchengängern gebe es „keine negativen Rückmeldungen“, sagt Knut Laemmerhirt, Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Die Kirche soll noch bis Palmsonntag, 2. April, geschlossen bleiben. Die jeweiligen Kirchenvorsteher wollen sich im Februar erneut zusammensetzen und Resümee ziehen, ob die Heizregelung verlängert wird. Jeder Vorsteher entscheide selbst, betont Laemmerhirt.

„Die Stiftskirche in Bassum werde seit Anfang der Heizperiode schon nicht mehr geheizt“, erinnert Laemmerhirt. Schimmel sei in der Zeit kein Problem, berichtet er. Kälte könne dem Gebäude nichts anhaben. „Das macht der Stiftskirche nichts aus, die ist 800 Jahre alt“, gibt Laemmerhirt zu bedenken. Lediglich auf die Luftfeuchtigkeit müssten die Hausherren achten. Doch das übernehme die Heizungsanlage automatisch. Sie messe die Werte und reagiere entsprechend. Ansonsten laufe die Anlage derzeit im sogenannten Frostschutzmodus. Das verhindere, dass Wasserleitungen zu Schaden kämen.

Über mögliche Ersparnisse durch die verringerte Heizleistung in den Kirchen könne Laemmerhirt nichts sagen. Es gebe dazu momentan weder eine Schätzung noch eine Prognose. Frühestens Ende des Jahres seien belastbare Zahlen zu erwarten.

Bei Kirchengängern kämen die getroffenen Maßnahmen derweil gut an und stießen auf Verständnis, sagt Laemmerhirt. Solange der Gottesdienst unter einer Stunde bleibe, sei das in Ordnung, erfahre er.

Weil Veranstaltungen derzeit auf die Gemeindehäuser ausweichen, sind in den Kirchen auch keine Hochzeiten mehr. Das sei nicht so schlimm, da keine Hochzeit-Saison sei, so Laemmerhirt. Auch bei Beerdigungen hielten sich die Auswirkungen begrenzt, da diese draußen seien oder die Leute laut Laemmerhirt dort ohnehin in langen Mänteln säßen.

Wie die Gemeinde zuvor informierte, wird in Sudwalde die Kirche seit dem 1. Januar nicht mehr für Gottesdienste genutzt. Zusammenkünfte weichen seitdem ins Gemeindehaus aus.

In Nordwohlde seien die Gottesdienste sowie das „gesamte gemeindliche Leben“ bereits seit dem Erntedanktag Anfang Oktober ins Haus der Gemeinde umgezogen, berichtet Pastorin Sandra Kopmann. Dass die Gottesdienste nach Corona in der Adventszeit und zu Heiligabend wieder nicht in dem Kirchengebäude stattfanden, habe zu sehr großem Unmut in der Gemeinde geführt, sagt Kopmann ganz offen. Viele ärgerten sich auch darüber, dass Trauerfeiern nicht in der Kirche sind. „Eine besondere Situation, die viel Erklärung und Fingerspitzengefühl erfordert“, so Kopmann. In der Kirche selbst werde Luftfeuchtigkeit durch Atem zum Problem, wenn nicht ausreichend geheizt werde. Darunter litten dann Orgel und Kanzel.

Das Ausweichen ist aus dem Kirchenhaus in Neubruchhausen nicht möglich, da es dort kein Gemeindehaus gibt.

Kühl bleibt es zunächst auch in der Stiftskirche in Bassum. Kirchengänger müssten auch dort in das Gemeindehaus ausweichen. Pastorin Ines-Maria Kuschmann sieht die bisherige Regelung jedoch positiv. Ihr seien weder Beschwerden noch Kritik daran bekannt, sagt sie.

Die Entscheidung, die Temperatur in den Kirchen zu senken, sei in einem großen Gremium im Herbst 2022 gefallen, erklärt Kuschmann gegenüber der Kreiszeitung. „Die Entwicklung der Gaspreise war da nicht abzusehen.“ Auch im Gemeindehaus könne es gemütlich sein, wirbt sie. Die Heizregelung soll zunächst bis Ende Februar laufen, so die Pastorin. Laut Pastorin Kopmann sollen spätestens zu Palm-Sonntag Gottesdienste wieder in den Kirchen sein.