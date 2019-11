Kalender mit Schmunzel-Faktor

Bassum – Neben der Statue von Bürgermeister Lienhop vor der Sparkasse liegt ein Hut. Daneben steht ein Schild mit der Aufschrift „Bitte um Spenden für das geplante Bassumer Rathaus“. Eine gute Sache, scheinen sich die Passanten zu denken, denn zwei zücken schon hilfsbereit die Brieftaschen. Eine Szene, die sich natürlich so nicht in der Sulinger Straße abgespielt hat. Bassums Stadtzeichner, Lothar Liesmann, hat sie mit viel Arbeit und bunten Stiften auf Papier gebannt.

„Solche Ideen kommen mir meist, wenn ich an etwas anderem arbeite“, verrät Liesmann. Oder er kriegt sie, wenn er in der Stadt unterwegs ist. „Eigentlich müsste ich für solche Momente immer einen Block dabei haben oder mir die Idee im Handy notieren. Aber das hat sich bisher noch nicht so eingeschlichen. Und wenn man gerade in Gesellschaft ist, ist das ja auch unhöflich.“

Doch wenn er dann zuhause ist, setzt er sich an den Schreibtisch und führt seine Ideen aus dem Kopf in die Wirklichkeit. Und jetzt kann sie sich jeder auch in die Wohnung holen. Denn Liesmann gibt einen Kalender für 2020 heraus, gespickt mit Zeichnungen zum Schmunzeln. „Es sind Momentaufnahmen, sozusagen gesammelte Werke, die über das Jahr entstehen. Es gibt kein gängiges Thema“, erklärt der Stadtzeichner und seufzt: „Eigentlich sollte ich mal einen Kalender unter ein Thema stellen, aber bisher hat es nicht geklappt. Vielleicht im nächsten Jahr.

Bereits vor über 30 Jahren hat Liesmann Kalender veröffentlicht. Damals noch Schwarz-Weiß-Zeichnungen von verschiedenen Gebäuden. Seit 2018 hat die Farbe Einzug gehalten – und vor allem der Humor.

Manche Bilder stehen für sich – zum Beispiel das, wo der Osterhase mal eine Weihnachtsmütze aufprobiert – andere haben einen direkten Bezug zum Stadtgeschehen – wie der Spendenaufruf für das neue Rathaus. „Ich stichele ja gern“, gesteht Liesmann mit einem Augenzwinkern. „Meine Bilder sind meine Leserbriefe, aber ich meine es nie böse.“

Obwohl in den Bildern viel Arbeit stecken, sei das Erstellen des Kalenders für ihn in erster Linie viel Spaß und jede Zeichnung liegt ihm am Herzen. Wer sich die kleinen Schlaglichter auf Bassums Stadtgeschichte holen möchte, kann das bei Papier & Tinte für 9,50 Euro tun. juk