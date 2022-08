„Kaisermania“ im Bierpark am Tierpark in Bassum

Von: Anke Seidel

Teilen

Schlager-Stimmung im Bierpark am Tierpark: Er hat das Zeug zur Sommer-Kultkneipe, meinen viele Gäste. © Seidel

Diese „Kaisermania“ war anders – und hatte Charme: Marcel Schlager & das Dele Unterhaltungsorchester präsentierten am Freitag im Bierpark am Tierpark viele Hits von Roland Kaiser, aber auch von Howard Carpendale, Vicky Leandros, Helene Fischer und anderen Größen der deutschen Schlagerszene. Zwar waren nur rund 50 Gäste dabei, aber die hatten sichtlich Spaß.

Bassum – Noch scheint sich nicht herumgesprochen zu haben, dass der Bierpark am Tierpark das Potenzial für ein kleines, aber feines Sommer-Szenelokal besitzt. Genau das wollen die Betreiber, Stefan und Corinna Dormeier sowie Jessica und Alex Winter, weiter verbessern – und haben deshalb den Antrag für den Bau neuer Sanitäranlagen gestellt.

Marcel Schlager & das Dele Unterhaltungsorchester sind nicht zum ersten Mal im Bierpark am Tierpark zu Gast. Sie kennen also das romantische Ambiente. In den mächtigen Bäumen glänzen Lichterketten, die Holztische sind mit Blumen geschmückt und die hölzerne „Bar“ scheint bei Fans Vorfreude auf den Freimarkt zu wecken. Aber noch ist Sommer.

Publikum bestreitet den größten Teil der Gage

Deshalb lassen Marc Plate alias Marcel Schlager und Andreas Lange mit seinem Saxofon – ist doch klar – „Es war Sommer“ von Peter Maffay wieder aufleben, den Hit mit dem unverwechselbaren, buchstäblich atemberaubenden Saxofon-Solo. Die Künstler präsentieren einen Schlager-Mix, der immer wieder mit lockeren Dialogen durchmischt ist – und vom Kontakt zum Publikum lebt. Tuchfühlung zu den Gästen ist den Musikern wichtig, die an diesem Abend stimmgewaltig von Sängerin „Orchidee“ unterstützt werden. Es ist ein Hutkonzert, bei dem das Publikum den größten Teil der Gage bestreiten. Mit leisen Tönen klingt es aus.

Zehn Stunden später sind Jessica und Alex Winter längst wieder auf dem Posten und bereiten vor. Denn wenn der Tierpark öffnet, sind Süßigkeiten, Getränke sowie Crêpes sehr gefragt – und ein ganz wichtiger Mehrwert für Tierparkgäste. Seit sich herumgesprochen hat, dass man am Tierpark auch mal in Ruhe eine Tasse Kaffee, ein Eis und mehr genießen kann, ist die Zahl der Besucher stark angestiegen. Sie kommen aus Bremen, Delmenhorst, Nienburg, Verden, Oldenburg oder Minden, wie an den Nummernschildern ihrer Autos abzulesen ist.

Es ist ein Kommen und Gehen

Direkt vor dem Süßwarenstand genießt eine Familie eine süße Pause. Ein kleiner Junge ist sichtlich begeistert. Auf seinem schokoladen-verschmierten Mund leuchtet ein Lächeln. Es ist ein Kommen und Gehen an diesem Samstagmorgen. Die Betreiber, zwei Schausteller-Ehepaare, freuen sich über jeden Gast. „Wir wollen das alles noch verbessern“, blickt Jessica Winter auf das Angebot unter schattigen Bäumen. In der Corona-Krise war der Süßwarenstand am Tierpark, an den sich der Bierpark anschloss, eine Chance in der Not gewesen. Dankbar hatten Corinna und Stefan Dormeier sowie Jessica und Alex Winter sie genutzt.

Jetzt haben sie längst Stammgäste. Aber sie wissen, was unbedingt fehlt: „Wir arbeiten daran, dass wir feste Toiletten bekommen“, beschreibt Jessica Winter eine dringende Notwendigkeit. „Der Antrag ist gestellt, wir arbeiten mit der Stadt Bassum an einer Lösung.“

Wenn möglich, soll sie im kommenden Jahr realisiert werden. Diese Verbesserung ist mit Investitionen verbunden – und Jessica Winter fragt sich nach dem Konzertabend mit nur 50 Gästen: „Lohnt sich das alles?“ Das hänge entscheidend von der Zahl der Gäste ab.

„Wir möchten hierbleiben!“

„Wir möchten hierbleiben!“, betont Jessica Winter. Ein Blick auf den Bierpark am Tierpark bestätigt das. An den Tischen und Bänken finden locker 80 Gäste Platz. Der Bereich ist mit hochwertigen Stahlmatten umzäunt. Aus guten Grund: Als es diese Begrenzung nicht gab, hatten neugierige Hundebesitzer das Areal wortlos durchquert. Schlimmer noch: Die Tiere verrichteten ihre Notdurft mitten im Bierpark. Was dazu führte, dass Gäste stinkende Hinterlassenschaften unter ihren Schuhen hatten. Ein absolutes No Go. Deshalb musste die Umzäunung her.

Dann kamen Bastmatten hinzu, weil manche Gäste sich von Spaziergängern beobachtet und in ihrer Privatsphäre gestört fühlten. Jetzt verfügt der Bierpark am Tierpark sogar über eine Bühne. Darauf wollen am 20. August die Musiker von „Toast Hawaii“ für Stimmung sorgen und am 3. September die von „Könnix“.

Der Eintritt ist frei, aber Jessica Winter bittet um eine kurze Anmeldung per Whatsapp – damit die Veranstalter planen können.

Kontakt

Wer an den Konzerten teilnehmen möchte, sollte das kurz per Whatsapp unter 0152/13632218 bestätigen. Per Whatsapp nehmen die Betreiber auch Ideen und Veranstaltungswünsche entgegen. Für alle ist der Bierpark zu folgenden Zeiten geöffnet: freitags von 17 bis 24 Uhr, samstags von 12 bis 24 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr.