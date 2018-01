„Kämpfen Sie dafür, dass der Busverkehr nicht kollabiert“

Unternehmer bittet Kreistag um Unterstützung bei Linienbündel-Vergabe

+ Volker Meyer

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Aus Sorge um den zukünftigen Busverkehr im Linienbündel Diepholz Nord-West hat sich der Omnibus-Unternehmer Leo Wilmering persönlich an alle Kreistagsabgeordneten gewandt. „Kämpfen Sie dafür, dass der ÖPNV in Ihrem Landkreis vor den Toren Bremens nicht am 1. August kollabiert“, heißt es wörtlich in dem Schreiben, in dem der Unternehmer aus Vechta die geplante Vergabe der Buslinien an das Unternehmen ViaBus aus Speyer kritisch hinterfragt – und den Kreistag bittet, von seinem Recht als Aufgabenträger Gebrauch zu machen.