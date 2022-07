„Juuuubel!“: Fast 5300 Marktgäste

Von: Anke Seidel

Das Publikum ist schwer begeistert. © Wolfgang Defort

Die Menschen standen geduldig Schlange an der Kasse: Der Bovelmarkt in Bassum, die Zeitreise ins Mittelalter, hat sich als Publikumsmagnet erwiesen. Rund 5300 Gäste aus ganz Deutschland kamen am Samstag und Sonntag.

Bassum – „Juuuubel!“ klingt es immer wieder über den Mittelalter-Markt an der Freudenburg in Bassum. Der Schlachtruf der Mittelalterfans kommt aus rauen Kehlen – und aus tiefstem Herzen: Fast 5300 Marktgäste aus ganz Deutschland waren am Wochenende bei der Bovelzumft zu Gast. „Wir sind überwältigt!“, sagt Anne Heinze vom Vorstand. Noch nie war der Ansturm so groß.

Tatsächlich: Knapp drei Stunden nach der Eröffnung am Samstag sind freie Parkplätze in der Bassumer Innenstadt so selten wie im Mittelalter das Zuckerwerk für den armen Mann. In der Welt der Bovelzumft dagegen, auf dem Areal der Freudenburg, haben Gaukler, Ritter, Jungfern und Froonslüd den Tisch reich gedeckt. Aber erstmal hinkommen: Zeitweise warten mehr als 100 Gäste in der Schlange vor dem Eingang auf Einlass – so groß ist der Ansturm.

Mit Vollbart und Kriegsbemalung

Aus Hamburg und Bremen, aus Hessen, Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern sind Fans des Mittelalters angereist – wie Sebastian A.K. Krähenkori aus Erkelenz in Nordrhein-Westfalen. Mit Vollbart, Kriegsbemalung und düsterem Knochenschmuck auf dem Kopf flößt er Besuchern Respekt ein. Aber er ist ein freundlicher Zeitgenosse, der seinen Namen so erklärt: „Mein Wappentier ist die Krähe, und Kori ist ein Wikingername.“

Plötzlich lautstarkes, anfeuerndes Brüllen gleich nebenan: Rittlings auf einem Balken sitzend duellieren sich zwei Burschen mit Strohsäcken, bis einer mit viel Gewese zu Boden kippt. Was für ein Spektakel! Die Menge johlt. „Juuuubel!“

Andernorts auf dem Festplatz geht es leiser zu. Da zieht eine „Jungfer“ mit üppigem Blumenschmuck die Blicke auf sich – auch, weil ihr Kleid viel nackte Haut durchschimmern lässt. Natürlich so sittsam, wie es sich fürs Mittelalter gehört. Man staune: Schon damals gab es Tätowierungen. Ob es wohl so viele wie heute waren?

Trotz der Affenhitze scheint kein Jüngling auf sein Schaffell verzichten zu wollen. Sie tragen es stolz über die Schulter geschwungen. Aber sicher ist sicher: Ein Kuhhorn baumelt als Trinkgefäß an ihren Gürteln – falls der Durst mal richtig quält. Andere mittelalterlich Gewandete spinnen Garn und präsentieren selbst gestrickte Strümpfe: Der nächste Winter kommt bestimmt...

Reichlich Pfeile im Köcher

Reichlich Pfeile im Köcher hat eine selbstbewusste Amazone: Gudrun Linderkamp aus Hassel taucht schon seit drei Jahrzehnten immer wieder in die Mittelalter-Welt ein. Den Bogen trägt sie selbstbewusst über der Schulter – und verrät, dass sie ihre Gewandung selbst genäht hat. Mit der Nähmaschine, wie man an den Nähten sieht. Für Hardcore-Mittelalterfans ist das ein Fauxpas, denn damals gab es doch nur Nadel und Faden. Gudrun Linderkamp lacht: „Bei mir steht wenigstens nicht ,made in China’ dran.“

Wie mühsam das Leben im Mittelalter war, wie kräftezehrend das Schmieden und wie aufwendig das „Stricken“ der oft lebensrettenden Kettenhemden aus Metall, erleben die Besucher hautnah. Auch gibt es – gleich einer Brücke in die Gegenwart – Lederarmbänder und Tonbecher sowie „Elixiere“ zu kaufen.

Die „Tafeley zur gerupften Sau“ und andere Tavernen entführen kulinarisch ins Mittelalter. Nicht immer historisch korrekt. Die Kartoffelspiralen sind besonders beliebt – auch wenn die Kartoffel aus Amerika kommt und erst Friedrich der Große sie im 18. Jahrhundert populär gemacht und damit so manche Hungersnot in Preußen verhindert hat.

Hunger war eine der Geißeln des Mittelalters. Wie ein Fanal erinnert auf dem Bovelmarkt eine allegorische Figur daran: mit einem Totenschädel als Gesicht, aus dem eine überraschend sanfte Stimme klingt. Dieser „Hunger“ ist freundlich und bietet Besuchern sogar „Brausepulver“ an. Das ist, beweist der Selbsttest, mit Knoblauchgranulat gemischt und hat einen besonderen Effekt: Hunger hat, wenn man ihn überlebt, einen üblen Nachgeschmack.

„Juuuubel!“ brandet auf, als Bassums Bürgermeister Christian Porsch den neuen Bovelvoigt vereidigt – den Repräsentanten der Bovelzumft. Das Volk ist gespannt. Denn der scheidende Voigt „Faxe Funkenflug“ war „in Seuchenzeiten“ drei Jahre im Amt. Nun übernimmt Giovanni del Sud. „Juuuubel!“

Stilecht: Der Kampf auf dem Balken. © Defort, Wolfgang

Ein Hingucker: Sebastian A.K. Krähenkori. © s:Anke Seidel

Der Hunger – ein beängstigender Geselle. © Seidel, Anke