Julius Henckel ist neuer Pastor für Bassum und Sudwalde

Von: Fabian Pieper

Die mächtige Stiftskirche wird der neue Arbeitsplatz von Julius Henckel. Er ist seit dem 1. August Pastor für die evangelischen Kirchengemeinden Bassum und Sudwalde. © Fabian Pieper

Julius Henckel ist 30 Jahre alt und seit Anfang August der Nachfolger von Wiardus Straatmann als Pastor für Bassum und Sudwalde.

Bassum/Sudwalde – Häufig erlebt Julius Henckel es, dass ihm Leute beim Kennenlernen sagen: „Wow, Sie sind aber jung!“ Und an diese Feststellung schließt sich häufig eine Frage an: Wie kommt es, dass ein so junger Mensch sich entschließt, Pastor zu werden? Der 30-Jährige lächelt, als ihm auch im Pressegespräch mit der Kreiszeitung diese Frage früh gestellt wird. Denn Henckel ist seit Anfang August der neue Pastor in der Kirchenregion Bassum/Nordwohlde/Sudwalde.

Jung und Pastor in Bassum und Sudwalde: Das ist Julius Henckel

Hinter dieser Frage stecke oft die Annahme, dass Glaube nur etwas für alte Leute sei, erklärt Henckel. Er wirft einen Blick hinauf zur Bassumer Stiftskirche – dort, wo er in den kommenden Jahren regelmäßig Gottesdienste feiern wird. Dann sagt er: „Weil die Mehrheit der Leute, die sonntags zum Gottesdienst kommt, ältere Leute sind.“ Doch er selber habe schon immer ein „gutes Bild von der Kirche gehabt“ – obwohl bei ihm in der Familie Religion keine große Rolle gespielt habe.

Und obwohl er nun im Dienste der Kirche agiert, fiel seine Entscheidung, sich voll und ganz dem Glauben zu widmen, erst spät. Nach dem Abitur reiste der gebürtige Oldenburger für ein Jahr zum Freiwilligendienst nach Johannesburg, Südafrika. Dort unterstützte er ein soziales Projekt, das sich um Kinder kümmert, die ihre Eltern durch HIV verloren haben.

Wie Julius Henckel für sich entschied, Pastor zu werden

Dabei habe er „den christlichen Glauben durch den Spiegel einer anderen Kultur neu entdeckt. Das ist anders als in Deutschland, dort wird viel offener über Glaube geredet“. Die Atmosphäre in den Gottesdiensten sei dort viel fröhlicher als hierzulande, „und ich habe gemerkt, wie Menschen aus dem Glauben Kraft ziehen“, sagt Henckel. Dann lächelt er erneut: „Das hat mich beeindruckt.“ Und: „Ohne dieses Jahr wäre ich nicht auf die gekommen, Theologie zu studieren.“

Was er zunächst auch gar nicht getan hat: Die ersten zwei Semester studierte er Volkswirtschaftslehre, ehe er sich zum Wechsel entschied – „zunächst gar nicht mit dem Wunsch, Pastor zu werden. Mich hat es interessiert, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen.“

Dann aber entschied Julius Henckel sich doch zum Pastoren-Beruf. An sein Studium in Münster und Marburg schloss sich ein Vikariat („So etwas wie das Referendariat für Lehrer, nur halt für Pastoren“) in Ganderkesee an. Mit dem Erlangen des zweiten kirchlichen Examens entschloss er sich, aus der Oldenburgischen in die Hannoversche Kirche zu wechseln, um dort seinen vorgesehenen dreijährigen Probedienst anzutreten.

Kennenlernprozess für Julius Henckel in Bassum und Sudwalde in vollem Gange

Geworden ist es die Kirchenregion Bassum/Nordwohlde/Sudwalde, wo er je eine halbe Stelle in Bassum und Sudwalde bekleiden wird. „Da fährt man zwar mit dem Zug durch“, sagt Henckel, der mit seiner Frau in Weyhe wohnt. Dann lacht er und schiebt nach: „Aber ansonsten kannte ich das nur auf der Karte.“

Deshalb stehe für den 30-Jährigen seit ein paar Wochen das Kennenlernen ganz oben auf der To-do-Liste. Er spüre in den Kirchengemeinden bereits ein „Gefühl von Dankbarkeit“, denn deren Mitglieder wüssten um den Mangel an Pfarrpersonen und dass es nicht selbstverständlich sei, einen neuen Pastor bei sich begrüßen zu dürfen. Henckel tritt in die Fußstapfen von Wiardus Straatmann, der mehr als 35 Jahre lang in Bassum gewirkt hatte. „Eine prägende Figur“, sagt Henckel über seinen Vorgänger, „davor habe ich großen Respekt.“

Das Kennenlernen umfasse für ihn aber nicht nur die Menschen. Es gehe auch um Strukturen: Welche Gruppen und Traditionen gibt es, wer sind die wichtigen Player, wie ticken die Menschen, und welche Probleme beschäftigen sie? In einigen Gruppen sei er bereits gewesen, habe Gespräche mit den Mitgliedern des Kirchenvorstands geführt. Und in Sudwalde habe er bereits seinen ersten Gottesdienst geleitet. Bis er das auch in Bassum tun wird – wo für ihn gerade die Pastorenwohnung hergerichtet wird, in die er dann einzieht –, werde es allerdings noch ein bisschen dauern.

Badminton, Fußball, afrikanische Autorinnen: So ist Pastor Julius Henckel privat drauf

Demnächst wolle er sich mit seinen beiden Kolleginnen Ines-Maria Kuschmann und Sandra Kopmann Aufgabenbereiche aufteilen. Henckel lässt aber schon grinsend durchblicken: „Ich habe Lust auf musikalische Sachen.“ Er selber spielt Klavier und mag Jazz. Auch auf die Jugendarbeit freue er sich. Sicherlich ist es ein Vorteil, jünger zu sein“, überlegt Henckel. Aber wichtiger sei, „Interesse dafür zu haben, was Jugendliche beschäftigt“.

Was den neuen Pastor in seiner Freizeit beschäftigt: „Ich lese gerne.“ Auf seinem Nachttisch liege derzeit das Buch „Aufbrechen“ von Tsitsi Dangarembga. „Es handelt von einem Mädchen, das in Simbabwe in patriarchalischen Strukturen aufwächst und daraus ausbrechen will“, erklärt Julius Henckel. Generell lese er viel von afrikanischen Autorinnen. In Bewegung kommt er beim Badminton, und auch einen Klassiker habe er betrieben. „Fußball“, sagt der 1,95 Meter große Mann schmunzelnd. „Ich war Stürmer. Mein Trainer hat gesagt, da kann ich am wenigsten kaputtmachen.“ Wie gut, dass Julius Henckel in Bassum und Sudwalde bereits jetzt mehr Vertrauen von den Gemeindemitgliedern spürt. Auch wenn er sicher noch häufiger auf sein junges Alter angesprochen werden dürfte.