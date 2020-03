Jugendarbeit neu beleben

Teamer der Kirchengemeinde Bassum wollen Angebote machen

+ Voller Ideen erwarten die Teamer Bjarne Altenburg, Ole Gröger und Sandra Kopmann (v.r.) die Treffen der neuen Jugendgruppen. Foto: Ute Schiermeyer

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Eine Übernachtung in der Stiftskirche ist eines der Konfi-Projekte in Bassum, das regelmäßig ausgebucht ist. Für die „Church Night“ gibt es immer mehr Anmeldungen als Plätze. Nun bekommen Jugendliche auch außerhalb der Konfizeit die Gelegenheit, in der Kirche zu nächtigen, denn zehn engagierte Teamer wollen die Jugendarbeit wiederbeleben. Die Übernachtung im Gotteshaus ist eine der möglichen Ideen, die sie in die Tat umsetzen möchten.