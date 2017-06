Jüngster Hengst siegt „in unglaublicher Manier“

Bassum - Von Theo Wilke. Die Überraschung am Sonnabend war ein kaum 14 Tage junges Hengstfohlen von Besitzer Carsten Johannsen aus Schweden. Der kleine Fuchs stellte sich bei der 26. Schau des Pferdezuchtvereins Freudenberg an der Reithalle Wiebusch rund 200 Zuschauern als letzter vor. „In unglaublicher Manier“, betonte Moderator Carsten Leopold. Und sei sogar auf Platz eins gelandet. Sehr zur Freude seines Besitzers, der gerade noch pünklich aus Schweden eingetroffen sei.

Wertungsrichter Clemens von Merveldt aus Vechta und die Züchter waren sich einig: ein ganz herausragender Fohlen-Jahrgang. Das Wetter war nicht zu heiß, es gab kaum Wind. Laut Moderator Leopold zeigte sich „von Beginn an eine großartige Qualität“ auf dem Sand-Außenviereck an der Halle des Reit- und Fahrvereins Diek-Bassum.

In drei Abteilungen – für ältere dressurbetonte, jüngere dressurbetonte sowie springbetonte Fohlen – wurde der hoffnungsvolle Nachwuchs von Richter von Merveldt in Augenschein genommen. Bewusst in drei Bereichen, um der unterschiedlichen Entwicklung möglichst gerecht zu werden, heißt es. Es geht dabei jeweils um die Korrektheit des Körperbaus, um Typ, Bewegungsablauf und das harmonische Gesamtbild eines Fohlens (Ergebnisse s. a. Infokasten).

„Wir sind offen auch für Züchter und Besitzer über unsere Region hinaus“, so Moderator Leopold für den Pferdezuchtverein, der 2018 sein 100-jähriges Bestehen feiern wird. Über die Resonanz auf dieses Championat auch aus benachbarten Verbänden habe man sich mächtig gefreut und sei rundum zufrieden. Mehr Infos im Internet.

