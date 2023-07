Bovelmarkt in Bassum: Besucher tauchen in die Welt des Mittelalters ein

Von: Frauke Albrecht

Harte Arbeit: Trotz Sonnenschein und hoher Temperaturen geben die Kämpfer beim Schaukampf ihr Bestes. © Albrecht

Bassum – Wenn finstere Gestalten in Rüstungen am Samstagmorgen im Supermarkt nach Tabak fragen und hübsche Edeldamen in wallenden Gewändern rasch in die Apotheke huschen, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass in Bassum wieder Bovelmarkt ist. Für drei Tage schlagen Mittelalterfans aus Norddeutschland auf Einladung der Bovelzumft an der Freudenburg ihr Lager auf und lassen das „dunkle Zeitalter“ lebendig werden. Wobei die Bovelwelt eigentlich alles andere als finster ist, sondern bunt, leutselig und voller Spannung und Abenteuer.

Eines haben viele der Teilnehmer gemeinsam: Sie spielen nicht Mittelalter, sie leben ihre Rollen. Und sie haben Spaß daran, andere teilhaben zu lassen. So auch die Oldenburger Gruppe Legatio Draconis. Vorbeischlendernde Besucher werden angesprochen und dürfen das Lager erkunden.

Die Mannen wappnen sich für den bevorstehenden Kampf. © Albrecht, Frauke

Während auf dem Festgelände der Bovelvogt gewählt wird, bereiten die Draconis ihr verspätetes Mittagessen zu. Schweinefleisch mit Erbsen steht auf dem Speiseplan. Bernd steht am Kochtopf. Er hat am Morgen den Kürzeren beim Losen gezogen und ist dran. Ob er ein guter Koch ist? Der Hühne schmunzelt. Es gibt ein Rezept. Da könne er nichts falsch machen. Gekocht wird über dem offenen Feuer. Im Lager gibt es weder fließend Wasser noch Strom, dennoch hat es die Gruppe gemütlich. Weiße Tipis stehen im Kreis. Es gibt Holztische und Holzsitze mit Kissen und Decken, Fackeln stehen für den Abend bereit, geschlafen wird auf Feldbetten, Felle dienen als Bettdecken.

Die Mannen wappnen sich für den Kampf

Die Oldenburger legen Wert auf Authentizität. Das drückt sich in der Sprache, der Kleidung und den Accessoires aus, die sie umgeben. In einem der Zelte beispielsweise steht ein mobiler Altar. Das war früher so üblich, erfährt der Besucher.

Was für sie das Besondere an den Mittelaltermärkten ist? „Hier klingelt kein Handy, hier gibt es keinen Zeitdruck, wir haben einfach eine gute Zeit“, heißt es. Abends sitzen sie zusammen und genießen das Beisammensein – Geschichten am Lagerfeuer statt Fernsehen. Die Nachbargruppen der Oldenburger handhaben es ähnlich. Im Lager gegenüber werden Kinder mit Wurfspielen bespaßt, auf der anderen Seite steht eine Maid vor ihrem Zelt und webt. Im Harzer Heerlager wappnen sich die Mannen für den bevorstehenden Kampf.

Wer traut sich, Graf Anton von Weyhe zu berühren? © Albrecht, Frauke

Die Gruppe bereichert den Bovelmarkt mit Schwertvorführungen und Schaukämpfen. Eine schweißtreibende Angelegenheit, vor allem, wenn einem unbarmherzig die Sonne auf den Helm brennt. Doch die Jungs sind hart gesotten und lassen sich nichts anmerken. Das Publikum weiß diesen Einsatz zu belohnen: „JUBEL!“ schallt es immer wieder von verschiedenen Stellen des weitläufigen Geländes, begleitet von Applaus.

Gekocht wird über dem offenen Feuer. © Albrecht, Frauke

Es gibt auf der Burg Freudenburg sehr viel zu entdecken und zu bejubeln: Musikgruppen wie Taurus Ferus sorgen für Stimmung, Gaukler für Staunen. Eine ist Anna-Jorinde, die Biegsame. Der Name ist Programm. Handwerker lassen sich beim Schildbau oder der Schmuckherstellung auf die Finger schauen, andere bieten Taschen, Gewänder, Waffen, Amulette oder Hornwaren an. Es gibt Kram aus fernen Ländern und Medizin gegen verschiedene Formen des Unwohlseins.

Neue Freunde für die Gemeinschaft der Mittelalterfans

Die Kinder haben derweil auf der Zwergenwiese verschiedene Abenteuer zu bestehen, auf dem Dreschbalken, der Wasserbahn, beim Armbrustschießen und anderen Herausforderungen – wer traut sich beispielsweise das Skelett von Graf Anton von Weyhe anzufassen?

Am Ende des Tages ist eines gewiss: Die Gemeinschaft der Mittelalterfans hat wieder neue Freunde gewonnen.

Alte Handwerkskunst. © Albrecht, Frauke