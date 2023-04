Johannes Oerding tritt erneut beim Bassumer Open-Air-Festival auf

Von: Fabian Pieper

Teilen

Pop-Superstar Johannes Oerding bei seinem jüngsten Auftritt in Bassum. Nun gibt es ein Wiedersehen. © Defort

„Johannes Oerding liebt Bassum!“ und gibt sich im August erneut die Ehre beim Bassumer Open-Air-Festival.

Bassum – Oliver Launer hatte unrecht. „Es wird wohl das letzte Mal sein, dass er in Bassum auftritt“, hatte der Organisator des Bassumer Open-Air-Festivals vor einem Jahr prophezeit, als er den Auftritt von Pop-Superstar Johannes Oerding für das Festival 2022 ankündigte. Tja, gut, dass es in Oerdings Song „An guten Tagen“ an einer Stelle heißt: „Meine Zweifel machen blau!“ Denn ein Jahr später scheint wieder ein solcher Tag zu sein: Launer sitzt in der Vino Weinbar in der Bassumer Innenstadt und strahlt über das ganze Gesicht als er verkündet: Johannes Oerding gibt sich am Sonntag, 20. August, erneut an der Bassumer Freudenburg die Ehre.

Dieser unerwartete Umstand sei einer simplen Tatsache zu verdanken, so Launer: „Johannes Oerding liebt Bassum!“ Dreimal bereits – 2016, 2019 und 2022 – sang Oerding in Bassum. Und dieses Erlebnis vor jeweils bis zu 4000 Besuchern scheint den in Münster geborenen Sänger begeistert zu haben. Denn dessen Agentur sei auf Oliver Launer zugekommen, weil bei den Auftritten in Bassum „alles so toll läuft“, so Launer. „Er ist ein Typ, der das Kleine, das Persönliche mag.“ Deshalb streue er immer wieder kleinere Konzerte ein, obwohl er sonst fünfstellige Besucherzahlen erreicht.

Kombi-Ticket für Johannes Oerding und Philharmonic Rock

Kein Wunder, so Launer: Johannes Oerding sei mittlerweile einer der gefragtesten Musikanten Deutschlands. Launer bezeichnet ihn sogar als den „erfolgreichsten Künstler der vergangenen zwei, drei Jahre“ – und als einen Bassumer Liebling: „Wenn es zu viel wäre, würde ich sagen: Komm, wir machen was anderes.“ Doch vielfach sei der Unternehmer angesprochen worden, wie gut dem Publikum der Auftritt von Johannes Oerding im vergangenen Jahr gefallen habe, verbunden mit dem Wunsch, den Wahl-Hamburger erneut zum Bassumer Open-Air-Festival zu holen. Dieser Wunsch erfüllt sich nun unerwartet.

Und Oliver Launer hat sich noch etwas für das Publikum ausgedacht: Erstmals wird es beim Bassumer Open-Air-Festival ein Kombi-Ticket geben, das zwei Veranstaltungen miteinander verbindet. Bedeutet im Detail: Wer am Samstag, 19. August, dem Vortag des Oerding-Konzerts, den Auftritt des Orchesters Philharmonic Rock um Dirigent Ulrich Semrau besucht, hat die Chance, die Eintrittskarte für Johannes Oerding mit einem Rabatt von 15 Euro zu erhalten.

Vorverkauf beginnt am 16. April

200 von diesen Kombi-Tickets hat Launer drucken lassen. Sie liegen je zur Hälfte in der Vino Weinbar in Bassum, Sulinger Straße 19a, und bei Gabis Kosmetik in Syke, Hauptstraße 39, aus. Auch die, die bereits ein Ticket für das Philharmonic-Rock-Orchester haben, können dort nachträglich eine vergünstigte Oerding-Eintrittskarte erwerben.

Eintrittskarten: Der Vorverkauf beginnt am Sonntag, 16. April, 8 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 66,70 Euro (Stehplatz) beziehungsweise 95,55 Euro (Sitzplatz). Sitzplätze gibt es nur auf www.nordwest-ticket.de, Stehplätze außerdem auf www.eventim.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.