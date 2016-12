Hanna (6) und Gerrit (3) aus Neubruchhausen wachsen zweisprachig auf

„Ab jetzt sprecht bitte Platt“

+ © Ute Schiermeyer Henrike Gerling-Jacobs liest „De Grüffelo“ auf Plattdeutsch vor. Gerrit findet es total spannend und freut sich: „Door is de Muus!“. Auch Papa Robert versteht inzwischen Platt. © Ute Schiermeyer

Neubruchhausen - Von Ute Schiermeyer. „Mutt ik Butscherböxen anteien?“ Wenn der dreijährige Gerrit auf Plattdeutsch fragt, ob er seine Matschhose anziehen soll, springt bei seiner Oma sofort ein Schalter um und sie antwortet auf Platt. Gerrit und seine Schwester Hanna (6) aus Neubruchhausen wachsen zweisprachig auf. Mama Henrike spricht Platt mit ihnen, Papa Robert Hochdeutsch.

Das Sprachenwirrwarr sorgt dafür, dass selbst wildfremde Menschen auf sie aufmerksam werden. „Manche reden dann auch Plattdeutsch mit uns. Beispielsweise die Verkäuferin in unserem Spielzeugladen“, freut sich Henrike Gerling-Jacobs. Die junge Mutter mag das. Sie würde gern viel öfter Platt schnacken.

Dabei ist die Bassumerin selbst nicht plattdeutsch aufgewachsen. Jedenfalls nicht aktiv. Henrike Gerling-Jacobs ist in Nordel bei Diepenau groß geworden. Während die Eltern mit Nachbarn, Freunden und Geschwistern Plattdeutsch sprachen, wurde mit den Kindern hochdeutsch geredet. „So war es seit den 60er-Jahren in vielen Familien üblich“, erzählt die 36-Jährige. Vielfach hatten Eltern Angst, die Kinder würden in der Schule nicht mitkommen, wenn sie nicht von Anfang an mit ihnen hochdeutsch reden würden.

Großeltern taten sich anfangs schwer

Plattdeutsch war in ihrer Familie aber immer präsent, meint Gerling-Jacobs. „Wir sind Platt quasi erzogen worden. Ich konnte auf Platt flüssig denken, aber nicht flüssig sprechen.“

Als Tochter Hanna unterwegs war, beschloss sie, mit ihrem Kind diese Sprache auch zu sprechen. Auch wenn es sie anfangs einige Überwindung kostete. „Ich dachte, so, wie Hanna das Sprechen lernt, kann ich mit ihr Platt lernen.“

Robert Jacobs fand den Wunsch seiner Frau von Anfang an gut, auch wenn er gar kein Platt konnte. Nach sechs Jahren nun freut er sich, alles zu verstehen. „Die Schulen versuchen viel, um die Sprache zu erhalten. Aber dort lernen die Kinder nicht richtig sprechen.“ Das könnten Vorlesewettbewerbe nicht vermitteln. Er hofft, dass seine Kinder „es irgendwann mal richtig cool finden.“

Lob gibt es auch von Kollegen und Freunden der Familie. „Ich bin die Einzige, die im Dorf Platt mit den Kindern spricht, bisher gab es keine negative Reaktion“, freut sich Henrike Gerling-Jacobs. Die Eltern von Hannas und Gerrits Freunden meinen sogar, sie könne mit deren Kindern auch plattdeutsch reden.

Ihre eigenen Eltern waren hingegen anfangs eher skeptisch. „Ab jetzt sprecht ihr mit mir bitte Platt“, hatte sie sie aufgefordert. Es habe aber einige Zeit gedauert, bis sie sie ihr den Gefallen taten. „Erst seit einem Jahr fällt es ihnen nicht mehr so schwer. Wir telefonieren jetzt sogar auf Platt.“ Auch mit den Enkelkindern hätten die Großeltern zunächst lieber Hochdeutsch gesprochen. Das änderte sich erst, als die beiden sprechen konnten. Zum abendlichen Zähneputzen geht es nun mit den Worten: „Kusen schrabben“.

Die beiden Kinder nutzen die Fähigkeit unterschiedlich. „Hanna spricht mehr hochdeutsch“, hat die Mutter beobachtet. „Aber sie versteht alles und vervollständigt oft meine Sätze“, erzählt sie. Was sie auf Hochdeutsch noch nicht wisse, sage sie auf Platt. Gerrit sei da unbeschwerter. Er rede mehr Platt.

Oft werde die Mutter nach dem Nutzen gefragt. Mit Plattdeutsch könnten die Kinder in der Zukunft so wenig anfangen, heißt es. „Ich möchte einfach, dass diese Sprache erhalten bleibt. Es müssten alle, die das noch können, mit ihren Kindern sprechen.“