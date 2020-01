Jetzt muss es nur noch trocken werden

Wedehorn: Verwaltung will Seitenränder ausbessern

+ Die Wegeseitenränder in Wedehorn sind durch den starken Verkehr schwer beschädigt. Foto: Julia Kreykenbohm

Wedehorn – Nein, einen schönen Anblick bieten die Seitenränder an den Straßen von Wedehorn noch immer nicht. Teilweise tiefe Schlaglöcher sind zu sehen, in denen sich das Regenwasser sammelt. An anderen Stellen ist das Erdreich aufgewühlt, sodass Schlamm und tiefe Pfützen Fußgängern und Radfahrern den Ausflug vermiesen. Schuld sind die vielen Autofahrer, die im November vergangenen Jahres die Straßen Wedehorns als Schleichwege für sich entdeckten.