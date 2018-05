Auch wegen Büchern unter der Bettdecke: „Jeder Zweite bis 2050 kurzsichtig“

Bassum - Wer bei Veranstaltungen mal auf seine Mitmenschen achtet, wird vermutlich feststellen, dass sehr viele von ihnen eine Brille tragen. Irgendwie drängt sich das Gefühl auf, dass immer mehr Leute von Kurzsichtigkeit betroffen sind. Ein Trugschluss? Dr. Alexander Klatt, Augenarzt in Bassum und Weyhe-Leeste, kennt die Antwort und auch die Gründe. Die Fragen stellte Julia Kreykenbohm.

Herr Klatt, nimmt die Kurzsichtigkeit zu?

Alexander Klatt: Auch wenn es für uns nicht spürbar ist, wird es mehr. Die Kurzsichtigkeit hat vor allem bei den unter 30-Jährigen in den vergangenen Jahren zugenommen, und wir sind noch nicht am Ende dieser Entwicklung angekommen. Nach Schätzungen wird bis 2050 jeder zweite Mensch auf der Welt 0,5 Dioptrien oder stärker kurzsichtig sein. Interessant ist, dass es international variiert. So liegt die Quote in Europa bei 25 bis 30 Prozent. In Südkorea, bei den jungen wehrpflichtigen Männern, lag sie sogar bei über 90 Prozent.

Woran liegt das?

Klatt: Es ist bekannt, dass viele Menschen zwischen zehn und 20 Jahren sich schul- und ausbildungsbedingt mit Dingen und Tätigkeiten im Nahbereich beschäftigen, wie zum Beispiel lesen. Verbunden mit schlechtem Licht, kann das ein Auslöser sein. Wir wissen heute, dass der früher oft belächelte Rat, keine Bücher unter der Bettdecke im Schein einer Taschenlampe zu lesen, richtig war. Natürlich spielt auch Veranlagung eine Rolle. Unsere Gesellschaft hat sich verändert, so ist die Intensität der Ausbildung viel stärker, und das heißt wiederum: viel an den Büchern sitzen. Je höher der durchschnittliche Ausbildungsstand in einer Gesellschaft ist, desto höher ist die Häufigkeit von Kurzsichtigkeit.

Als Erwachsener kann man wohl nichts mehr dagegen tun?

Klatt: Nein, in der Regel weist das Auge ab 25 Jahren kein Längenwachstum mehr auf, und Kurzsichtigkeit heißt grob erklärt, dass das Auge zu lang gebaut ist. Der Abstand zwischen Linse und Netzhaut stimmt dabei dann nicht; das einfallende Licht wird vor der Netzhaut gebündelt – statt darauf. Ist das Bild unscharf, wächst das Auge immer mehr. Es wäre utopisch, als Erwachsener zu sagen, ich verzichte auf Arbeiten im Nah-Bereich, da der moderne Arbeitsplatz das gar nicht mehr erlaubt. Aber man kann versuchen, einen Ausgleich zu schaffen, zum Beispiel in der Freizeit auf das Schreiben von Textnachrichten über Massenger-Apps zu verzichten und stattdessen nur zu telefonieren.

Und was können Eltern tun, um bei ihren Kindern vorzubeugen?

Klatt: Sie möglichst viel draußen spielen lassen, damit sie sich nicht nur mit Dingen beschäftigen, die sich direkt vor ihnen abspielen. Empfohlen sind zwei Stunden an der frischen Luft jeden Tag. Zudem haben sie draußen die ideale Beleuchtung, die man drinnen eigentlich nicht erzeugen kann. Ein Beispiel dafür liefern Zahlen aus Australien, wo die Sonne intensiver als andernorts scheint, und wo ein hoher Anteil von Aktivitäten im Freien geradezu ein Teil der nationalen Identität ist. Dort liegt die Kurzsichtigkeitsquote bei Jugendlichen unterhalb derjenigen in vergleichbaren Ländern.

Vermutlich spielt die Digitalisierung auch eine Rolle?

Klatt: Man kann schon sagen, dass das Smartphone zur Kurzsichtigkeit führt, denn Kinder verbringen sehr viel Zeit davor – und wohl auch mehr, als sie am Stück vor einem Buch verbringen würden. Hier ist es Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu einem vernünftigen Umgang mit diesen Geräten anzuleiten.