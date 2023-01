Jailhouse-Konzertreihe kehrt in Bassumer Volksbank zurück

Von: Marcel Prigge

Über den Gewölben des alten Gefängnisses darf wieder gerockt werden: Kirstin Pauls, Öffentlichkeitsarbeit, und Marc Tetzlaff, Bereichsleiter der Volksbank Syke, freuen sich auf Nagelritz am 28. Januar. © Prigge

Erstmals nach der Coronapause wird es wieder laut in der Bassumer Volksbank. Dirk Langer aka Nagelritz wird am 28. Januar um 20 Uhr auftreten.

Bassum – Leinen los! Mit Seemannsgarn, einem frechen Augenzwinkern und Akkordeon-Musik wird nach der dreijährigen Coronapause die Konzertreihe „Jailhouse“ im alten Gefängnis in der Volksbank Bassum fortgesetzt. Am 28. Januar ab 20 Uhr wird dafür Dirk Langer alias Nagelritz auf der Bühne stehen. „Und wir sind schon richtig aufgeregt“, freut sich Kirstin Pauls, Mitorganisatorin und Mitarbeiterin der Volksbank.

„Mitte letzten Jahres haben wir gesagt, wir wollen es unbedingt 2023 wieder möglich machen“, so Pauls. Nach der coronabedingten Pause fühle sich die Organisation wie ein Neuanfang an. Und zu diesem werde der Musiker Nagelritz, der sich zwischen Kabarett und Chanson bewegt, kommen und ein Best-of aus seinen Programmen spielen. So sei für jeden Besucher etwas dabei. „Ein Potpourri aus allem“, sagt Pauls und fügt hinzu, dass es neben der Akkordeonmusik auch freche Anekdoten zu hören gibt. Das Metier des Künstlers seien neben der Musik Geschichten mit einem frechen Augenzwinkern.

Jailhouse-Konzertreihe in Bassum: Achtes Konzert im ehemaligen Gefängnis

Auch Marc Tetzlaff, Bereichsleiter der Volksbank, blickt freudig auf den Termin Ende Januar entgegen: „Wir können unser Haus endlich mal wieder öffnen, um gute Laune zu verbreiten und um verschiedenen Menschen zu begegnen.“ Zum achten Mal präsentiere die Volksbank bereits ein musikalisches Genre. Mit dem Einzug der Bank in das ehemalige Gefängnis der Stadt sei nämlich auch die Entscheidung getroffen worden, die Räume für Kunst und Kultur zu öffnen.

„Mittlerweile ist die Jailhouse-Konzertreihe etabliert“, freut sich Pauls. Und das, obwohl die Volksbank zuerst mit Kunstausstellungen angefangen hat. „Ausstellungen haben wir ja schon lange veranstaltet.“ 2012 sei der Vorstand an Pauls herangetreten und habe gefragt, ob eine Marke geschaffen werden könnte, um Musikern eine Bühne zu bieten. 2014 spielte dann Schoolhouse Seven ihr Eröffnungskonzert, „und es war total klasse“, berichtet Pauls. In den Jahren danach folgten Bands wie Uncle Snake, Trio Royal oder Sax und Schmalz.

Nagelritz im ehemaligen Gefängnis: Vorgänger hatte die Idee „Dirk Langer“

Und in diesem Jahr wird es eben Dirk Langer sein. Auf ihn seien die Organisatoren gestoßen, da mit den bereits aufgetretenen Künstlern der Kontakt gehalten werde. „Wir fragen immer die Vorgänger, wen sie für ein weiteres Konzert empfehlen können“, sagt Pauls. Im Jahr 2020 spielte die Band Golden City in der Volksbank. Diese, die damals „wirklich wild gespielt“ hatte, warf den Namen Dirk Langer in den Raum.

Das Konzert beginnt am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr und dauert inklusive einer kleinen Pause etwa zwei Stunden. Der Einlass ist ab 19.30 Uhr vorgesehen. Karten sind ab sofort im Internet über www.volksbank-syke.de/jailhouse oder unter der Telefonnummer 04241/85858 im Vorverkauf erhältlich. Mitglieder der Volksbank Syke zahlen elf Euro Eintritt; für Nichtmitglieder wird ein Eintrittspreis von 14 Euro fällig. Falls Karten übrig sein sollten, wird es auch eine Abendkasse geben.