950 Jahre Zusammenhalt

Albringhausen - Von Ute Schiermeyer. Wie es im Jahr 1068 in Albringhausen ausgesehen haben mag, als das Dorf die erste urkundliche Erwähnung fand, kann sich heute wohl kaum jemand vorstellen. Das Leben der Dorfbevölkerung im 19. Jahrhundert und bis in die 1950er-Jahre aber wurde am Wochenende bei der 950-Jahr-Feier greifbar. Anlässlich des großen Jubiläums hatte der Heimatverein einen historischen Bauernmarkt auf die Beine gestellt.

Etliche Pferde verrichteten ihre Arbeit auf dem weitläufigen Festgelänge. Da wurden Holzstämme gerückt und Äcker gepflügt. Sowohl junge als auch ältere Gäste interessierten sich besonders für die historischen Erntetechniken und -maschinen. Wolfgang Zell, Hauptorganisator des Bauernmarktes, demonstrierte mit seinen holländischen Kaltblütern das Roden von Kartoffeln. Der gut hundert Jahre alte Kartoffelroder tat dabei sehr gute Dienste. Gegen einen Obolus durften die Besucher selbst die Kartoffeln einsammeln. Besonders die Kinder hatten Spaß daran, über den Acker zu kriechen und die Knollen zu ernten.

Auch die Vorführung einer historischen Lanz-Dreschmaschine aus dem Jahr 1929 zog viele Besucher in ihren Bann. „Das war damals eine Errungenschaft für kleine Landwirte“, erläuterte Johann Esselmann vom Lanz Bulldog Club aus Oyten. Mehrmals am Tag droschen er und seine Mitstreiter Roggen, der zuvor in Albringhausen mit einem alten Mähbinder geerntet worden war. Das all diese Arbeiten einst auch körperlich sehr anstrengend waren, brachte ein älterer Besucher mit einem knappen Satz auf den Punkt: „Früher brauchte man keine Diät. Da reichte die Arbeit!“

Trotz der Plackerei überwogen aber auch bei den älteren Zuschauern die schönen Erinnerungen. Die Menschen hätten immer alles zusammen gemacht, Frauen und Männer waren gemeinsam auf dem Feld, erinnerte sich eine Dame.

Warum es sich lohnt, in einem Dorf zu leben

Um den Zusammenhalt auf dem Dorf ging es auch in den Grußworten aus der Politik. Sowohl Landrat Cord Bockhop als auch Bürgermeister Christian Porsch lobten das Leben in der Gemeinschaft. Claus-Dieter Lösche, Vorsitzender des Kreisheimatbundes, hob in seiner Festrede ebenso die Vorzüge hervor. Dazu legte er den Gästen die Lektüre „Rettet das Dorf“ von Gerhard Henkel ans Herz. Es gebe viele Antworten auf die Frage, warum es sich lohnt, in einem Dorf zu leben.

Während beider Festtage konnten Besucher auf dem historischen Bauernmarkt auch Eingekochtes, Honig oder Kunsthandwerkliches erwerben.

Alles in allem haben die Organisatoren Klaus Ehlers, Wolfgang Zell, Harald Westermann und Jürgen Laschinski mit vielen fleißigen Helfern ein gelungenes Fest auf die Beine gestellt. Ein feierliches Rahmenprogramm, das am Sonntag mit einem gut besuchten Gottesdienst mit Pastor Wiardus Straatmann und den Posaunenchören Bassum und Nordwohlde begann, rundete das Fest ab. Die musikalischen Beiträge des Shantychors Schmalver Buddelschippers, des Spielmannzugs Albringhausen-Schorlingborstel und der Glockenstuhlmusikanten aus Bramstedt kamen gut an.

„Es hätte nicht schöner laufen können“

„Wir haben an beiden Tagen jeweils rund tausend Besucher hier gehabt“, schätzte Klaus Ehlers am Sonntag. Sowohl er als auch Ortsvorsteher Jürgen Laschinski waren durchweg zufrieden mit dem Gelingen der Feierlichkeiten. „Der heutige Tag ist die Krönung und eine Belohnung für unsere Anstrengungen, aber auch der Höhepunkt des Jubiläumsjahres“, meinte Laschinski. „Es hätte nicht schöner laufen können.“