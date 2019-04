50 Jahre im DRK-Ortsverein

Maria Voigt ehrt Neubruchhauser Mitglieder für langjährige Treue

+ Die Vorsitzende Maria Voigt (r.) und ihre Stellvertreterin Carmen Bothe (l.) ehren zusammen mit dem DRK-Kreisgeschäftsführer Erich Oruc die langjährigen Mitglieder des DRK-Ortsvereins Neubruchhausen, Waltraud Kahnke (2.v.l.) und Erika Schröder. Foto: Büntemeyer

Neubruchhausen – Bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Neubruchhausen teilte die Vorsitzende Maria Voigt mit, dass sie für den 21. September einen Erste-Hilfe-Kurs in der Alten Oberförsterei anbieten kann. Spontan meldeten sich dazu 14 Teilnehmerinnen an, obgleich nur etwa 30 der insgesamt 114 Mitglieder anwesend waren. Auf eine ähnlich große Resonanz hofft die Vorsitzende auch bei den weiteren in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen. Dazu zählt auch die im vorigen Jahr ausgefallene Fahrt nach Bücken zur Kaffeerösterei „Catucho“, wo die Gäste nachträglich die Kaffee- und Kakao-Spezialitäten gemütlich in Kaffeehausatmosphäre genießen können.