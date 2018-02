80-jähriger Bassumer stirbt bei Schwelbrand von Heizlüfter

79-Jährige im Krankenhaus

Bassum - Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei einen Hinweis auf ein verqualmtes Haus in Nüstedt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Rauch von einem verkohlten Gegenstand ausging, welcher sich in einem Zimmer im Haus befand.