Italienische Operngala in der Freudenburg

Von: Ruth Cordes

Teilen

Die italienische Operngala ging an der Freudenburg in Bassum über die Bühne. © Ruth Cordes

Künstler trotzen „Wolke der Belastung“ / Solist sagt kurzfristig ab – Mateusz Seidel springt ein

Bassum – „Wer sich nicht in die ganz große Oper traut, der ist in Bassum genau richtig aufgehoben“ so versteht es Oliver Launer, Veranstalter des Bassumer Open Air. Und dem Publikum auf der Wiese vor der Freudenburg sieht man am Sonntagnachmittag die entspannte Vorfreude auf das Konzert deutlich an. Bei gut gekühltem Weißwein oder Limonade, Sonne, einer leichten Brise auf der Haut und dem Zirpen der Zikaden (oder doch zwitschernde Sperlinge?) ist man bereit für kurzweilige Verführung in die Welt von Leidenschaft und Tragik, Betrug, Mord und Tod der italienischen Oper. Eine Art Kurzurlaub ohne Fahrtkosten.

Die Klassische Philharmonie Nordwest eröffnet das Abschlusskonzert der Saison, unter Führung von Ulrich Semrau mit der Ouvertüre zu „La forza del destino“ , („Die Macht des Schicksals“) von Verdi.

Wohl gewählt, so mag man meinen, schließlich gibt es eine schlechte Nachricht für alle Besucher, die aufgrund der italienischen Operngala 2019 in Vorfreude auf das grandiose Zusammenspiel der Solisten an diesem Nachmittag wieder gekommen waren: Der Tenor Voytek Soko-Sokolnicki musste sehr kurzfristig absagen. Eingesprungen ist für ihn Mateusz Seidel, dankenswerterweise. Der Tenor und die Sopranistin Agnieszka Sokolnicka füllten die Lücke professionell, doch anfänglich fehlte der Spirit. Was zumindest deutlich macht, dass die dargestellten Gefühle und die Leidenschaft nicht abspulbar sind und ihre ganz individuelle Qualität haben. Aber allerspätestens beim „Ave Maria“ von Verdi, war es dann auch da, das Gänsehautfeeling, oder bei der Arie „Nessun Dorma“ von Puccini.

Ohne Publikum wäre Kultur sehr einsam.

Trotz aller Professionalität lag ein Hauch von Schwermut über der Veranstaltung. „Die Wolke der Belastung der letzten zwei Jahre liegt nach wie vor über Künstler und auch Publikum“ so stellt Oliver Launer fest. Es sind einfach deutlich weniger Tickets verkauft worden. Auch Ulrich Semrau bedankt sich zum Ende des Konzertes: „Ohne Publikum wäre Kultur sehr einsam!“.

Dennoch ist Oliver Launer zufrieden. „Trotz aller Widrigkeiten konnte das Konzert stattfinden. Und wenn erstmal alle logistischen Umwege, die wir aufgrund der Pandemielage gehen mussten, aufgelöst werden können, dann können wir nächstes Jahr wieder voll durchstarten!“